На Анастасию Приходько напали во время концерта
Выступление певицы в Виннице несколько раз пытались сорвать
На известную украинскую певицу Анастасию Приходько, которая выиграла суд против команды Петра Порошенко, напали во время концерта. Об инциденте, случившемся в Виннице, артистка сообщила на своей странице в Instagram.
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Накануне Анастасия Приходько выступала с концертом в Виннице в поддержку одного из кандидатов в парламент. В какой-то момент на сцену выбежал неизвестный мужчина и набросился на звезду. Видео, на котором запечатлен неприятный случай, артистка опубликовала в своем Insta-профиле.
"Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", – написала Анастасия социальной сети.
В insta-сторис артистка также разместила фото из дежурной части, добавив подпись "Это самый ужасный концерт за все 12 лет моего творчества".
Не так давно стало известно, что Анастасия Приходько будет участвовать в выборах. В своем видеообращении певица уточнила, что будет участвовать в парламентских выборах по мажоритарному округу, а не по списках.
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