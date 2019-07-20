На Анастасию Приходько напали во время концерта

Выступление певицы в Виннице несколько раз пытались сорвать

На Анастасию Приходько напали во время концерта Фото: facebook.com

На известную украинскую певицу Анастасию Приходько, которая выиграла суд против команды Петра Порошенко, напали во время концерта. Об инциденте, случившемся в Виннице, артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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Накануне Анастасия Приходько выступала с концертом в Виннице в поддержку одного из кандидатов в парламент. В какой-то момент на сцену выбежал неизвестный мужчина и набросился на звезду. Видео, на котором запечатлен неприятный случай, артистка опубликовала в своем Insta-профиле.

19 Июл 2019 в 12:45 PDT INSTAGRAM (@prykhodko_official)

"Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление", – написала Анастасия социальной сети.

В insta-сторис артистка также разместила фото из дежурной части, добавив подпись "Это самый ужасный концерт за все 12 лет моего творчества".

На Анастасию Приходько напали во время концерта / Фото: instagram.com/stories/prykhodko_official/

Не так давно стало известно, что Анастасия Приходько будет участвовать в выборах. В своем видеообращении певица уточнила, что будет участвовать в парламентских выборах по мажоритарному округу, а не по списках.

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