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На беде Анастасии Заворотнюк наживаются мошенники: заявление директора актрисы

Семья звезды никогда не собирала деньги на ее лечение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/podderzhka_azavorotnyuk

Новости о финансовых проблемах семьи болеющей раком мозга актрисы Анастасии Заворотнюк появляются в прессе все чаще. Недавно стало известно о закрытии бутика старшей дочери звезды Анны, а также о том, что супругу Анастасии Петру Чернышеву заблокировали доступ к счетам в одном из банков России. Теперь же оказалось, что близкие звезды не собирали деньги на ее лечение.

Родственники Анастасии Заворотнюк опровергли новости о параличе. Подробности в сюжете:

Информацию о сборе средств опровергла директор актрисы Марина Попова и отказалась комментировать эти слухи.

"А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду", — заявила Попова в комментарии телеканалу "360".

Поклонники Анастасии Заворотнюк предполагают, что на болезни их кумира пытаются нажиться мошенники, которые и организовывают сбор средств на лечение звезды.

Ранее мы также писали, что Анастасию Заворотнюк преследуют. Семья актрисы сделала гневное обращение и показала фото незнакомцев.

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