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На болезни Анастасии Заворотнюк начали наживаться мошенники: что произошло

Объявились первые аферисты, которые пытаются обмануть СМИ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса и звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ и проверенных источников, все еще находится в реанимации. Поговаривают, что артистке очень плохо, но она в сознании. Поклонники ждут, пока семья подтвердит ее болезнь - рак головного мозга, или же сама Настя обратится к ним и опровергнет все слухи.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

Как пишет российский портал "Телепрограмма", на фоне всех новостей касательно состояния здоровья Анастасии Заворотнюк ушлые мошенники пытаются нажиться и обвести вокруг пальца прессу. На странице в Instagram, которая якобы принадлежит актрисе, появилось сообщение с текстом:

"По данным СМИ Анастасия Заворотнюк находится в европейском центре в Москве. Эта клиника опровергает информацию о нахождении Насти в их центре. Валентина Борисовна, мама Анастасии так же опровергает информацию о болезни дочери в целом. Она дала разрешение опубликовать ее номер и все заинтересованные СМИ могут позвонить ей, поговорить, но не в рамках интервью, а просто поговорить".

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Однако по указанному номеру ответил некий "друг семьи" и представился Алексеем Степановым. Он пояснил, что текст неправильно поняли и он оставил номер не мамы Анастасии, а свой, чтобы налаживать коммуникацию семьи с прессой. По его словам, Анастасия Заворотнюк здорова и готова за деньги пообщаться с таблоидами.

"Мама не готова ни с кем общаться. И Анастасия не готова ни с кем общаться. Когда они будут готовы общаться – они выйдут к средствам массовой информации, но, как вы понимаете, это будет стоить очень больших денег. Я понимаю, что ваша организация такие деньги не потянет. Это стоит 200 миллионов рублей", – заявил журналистам мужчина.

Также стало известно, что на территорию клиники, где лежит актриса, неоднократно пытались проникнуть съемочные группы, поэтому ее палату взяли под охрану.

Кроме того, российский адвокат, чья клиентка находится в той же больнице, что и звезда "Моей прекрасной няни", рассказал, как на самом деле себя чувствует Анастасия Заворотнюк.

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