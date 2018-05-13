На британскую певицу SuRie напали прямо во время выступления на "Евровидении"

Охранники схватили хулигана, увели его со сцены и вернули исполнительнице отобранный микрофон

Момент нападения. Фото: sbs

Во время выступления представительницы Великобритании SuRie в финале конкурса "Евровидение-2018" вечером в субботу, 12 мая, неизвестный мужчина выбежал на сцену и вырвал из рук у певицы микрофон.

Нарушитель успел прокричать в микрофон лозунг: "Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы".

Охранники схватили хулигана, увели его со сцены и вернули исполнительнице микрофон, после чего она имела возможность продолжить выступление.

По правилам песенного конкурса, если участнику сорвали выступление по каким-либо причинам, он может заново его начать, но SuRie отказалась от такой возможности и во второй раз не выступала.

Международный конкурс эстрадной песни "Евровидение-2018" проходит в столице Португалии Лиссабоне. В финале принимают участие исполнители из 26 стран.