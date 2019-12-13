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На четыре года пережила своего знаменитого отца: в Москве умерла известная актриса

Из жизни ушла дочь культового российского актера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Екатерина Дурова
Екатерина Дурова
Фото: Facebook

В возрасте 60 лет из жизни ушла заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Отмечается, что Дурова умерла после продолжительной болезни.

Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Детали узнайте в сюжете:

Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили на сайте Театра на Малой Бронной, в котором работала актриса. Подробности смерти пока не уточняются, а дата и место церемонии прощания с Екатериной будут известны позже.

Екатерина с отцом Львом Дуровым
Екатерина с отцом Львом Дуровым
Фото: Facebook

Отметим, Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко. Ее мать скончалась в 2011 году, а знаменитый отец — в 2015-м, когда ему было 83 года.

Она известна по фильмам "Фантазии Фарятьева", "Дульсинея Тобосская", "Зеленый фургон", "Уникум", "Транзит для дьявола", "Поклонник" и "Юрьев день" и в сериале "Кровавая барыня".

Дурова была замужем дважды — за актерами Сергеем Насибовым и Владимиром Ершовым. От первого брака у нее есть 40-летняя дочь Екатерина, от второго — 33-летний сын Иван.

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