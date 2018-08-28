На диване под гитару: как проходят семейные будни Регины Тодоренко и Влада Топалова
Телеведущая спела дуэтом с будущим супругом
Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые заговорила о своей беременности, порадовала своих поклонников трогательным роликом. На странице в Instagram она разместила семейное видео, на котором поет с будущим супругом Владом Топаловым. Регина исполнила песню Jessie J – Price Tag, когда ее возлюбленный играл на гитаре.
"#семейныеБудниТТ...Продолжать?" – подписала ролик ведущая.
"Да, конечно, продолжайте", "Невероятно крутые", "Приятно смотреть на таких позитивных людей, как вы! Конечно, продолжайте", – поддержали знаменитый дуэт пользователи в комментариях.
Напомним, Регина Тодоренко устроила зажигательные танцы на радио. Кроме этого, Регина Тодоренко поделилась интересным фактом о себе. Ведущая призналась. что она обычно делает в путешествиях.
Ранее мы писали о том, что Влад Топалов признался в вечной любви Регине Тодоренко. Артист подписал совместную фотографию с Региной цитатой из песни знаменитой певицы Уитни Хьюстон.