На диване под гитару: как проходят семейные будни Регины Тодоренко и Влада Топалова

Телеведущая спела дуэтом с будущим супругом

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: instagram/reginatodorenko

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно впервые заговорила о своей беременности, порадовала своих поклонников трогательным роликом. На странице в Instagram она разместила семейное видео, на котором поет с будущим супругом Владом Топаловым. Регина исполнила песню Jessie J – Price Tag, когда ее возлюбленный играл на гитаре.

"#семейныеБудниТТ...Продолжать?" – подписала ролик ведущая.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 27 Авг 2018 в 11:15 PDT

"Да, конечно, продолжайте", "Невероятно крутые", "Приятно смотреть на таких позитивных людей, как вы! Конечно, продолжайте", – поддержали знаменитый дуэт пользователи в комментариях.

Напомним, Регина Тодоренко устроила зажигательные танцы на радио. Кроме этого, Регина Тодоренко поделилась интересным фактом о себе. Ведущая призналась. что она обычно делает в путешествиях.

Ранее мы писали о том, что Влад Топалов признался в вечной любви Регине Тодоренко. Артист подписал совместную фотографию с Региной цитатой из песни знаменитой певицы Уитни Хьюстон.