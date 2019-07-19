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"На до и после раскололся мир": чувственная песня "НЕАНГЕЛОВ" после развода Славы

Украинская группа представила новую песню "До и после"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: facebook.com/neangely.official

Украинская группа "НЕАНГЕЛЫ" представила новую чувственную песню под названием "До и после". На официальном YouTube-канале группы опубликовано видео, на заставке которого в белой шляпе и одной перчатке позирует Слава Каминская. О самом разводе с Эдгаром Каминским не сказано ни слова, но многие поклонники связывают текст песни именно с тяжелым периодом в жизни солистки "НЕАНГЕЛОВ". 

Сама Слава Каминская прокомментировала премьеру песни на своей странице в Instagram так: "У каждого свое ДО и ПОСЛЕ. ДО – это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а ПОСЛЕ всегда остается история, которую создаем мы и которая создает нас. Мое ПОСЛЕ стало смыслом моей жизни, которого не было ДО! Мое ПОСЛЕ подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать самое заветное слово "Мама"! Мое ДО подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение". 

Напомним, в начале июня стало известно, что одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса Слава и Эдгар Каминские разводятся. Официально пара расторгла брак 2 июля. Экс-супруги напрямую никак не комментировали ситуацию, лишь Эдгар в своем посте попросил поклонников не задавать лишних вопросов, ведь истинная причина развода известна только самых близким. 

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