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На Джастина Бибера подали в суд

Появились последствия инцидента двухлетней давности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:09
Джастин Бибер
Джастин Бибер
Фото: Getty Images

25-летний канадский исполнитель Джастин Бибер недавно объявил о временном завершении карьеры из-за психического здоровья, на котором хочет сконцентрироваться артист. Теперь же стало известно о ситуации, которая может лишь усугубить состояние певца.

На Джастина Бибера подали в суд в результате инцидента, случившегося еще в 2017 году. Об этом сообщает TMZ. Тогда музыкант задел фотографа, выезжая на автомобиле из церкви. Отметим, Бибер не скрылся с места происшествия, а оставался с пострадавшим, который тогда не имел претензий к певцу, до приезда полиции. 

На Джастина Бибера подали в суд
На Джастина Бибера подали в суд
Фото: Getty Images

После инцидента полиция решила не выдвигать никаких уголовных обвинений против Бибера, посчитав ситуацию несчастным случаем, частично вызванным вспышками камеры, ослепляющими Джастина.

А на днях Уилсон предъявил иск Биберу, утверждая, что он перенес "постоянную нетрудоспособность, эмоциональный и общий ущерб". Размер компенсации пока не уточняется.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер показал пикантное фото своей жены Хейли Болдуин и признался ей в любви.

Смотрите видео о том, как Джастина Бибера застали за покупками в супермаркете:

Напомним, актер Бенедикт Камбербэтч попал в серьезное ДТП.

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