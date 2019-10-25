На Эмили Ратаковски подали в суд: в чем причина

Модель угодила в скандал с фотографом

Эмили Ратаковски Фото: AFP

На американскую модель и актрису Эмили Ратаковски, которая недавно предстала в провокационном образе, подали в суд и требуют 150 тысяч долларов компенсации. Обвиняемая сторона – фотограф Роберт Нил. Мужчина утверждает, что модель без его разрешения опубликовала в Instagram сделанный им снимок.

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Как сообщает EOnline, судебный иск с указанием нарушения авторского права был направлен в Южный округ Нью-Йорка. Кроме выплаты указанной суммы Эмили Ратаковски также должна будет отдавать ему всю прибыль, вырученную из публикации с его фото. Как утверждает Роберт Нил, знаменитость опубликовала снимок в Instagram-stories и поэтому сейчас уже недоступен для просмотра пользователям.

Отметим, что ранее уже еще одна известная модель Джиджи Хадид попала в скандал с этим же фотографом. Мужчина требовал за опубликованный снимок также 150 тысяч долларов. Но пока о решении суда ничего не известно.

Напомним, что недавно Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о собственной беременности.

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