На Евровидении-2020 певица из Польши показала кадры горящего Майдана: видео

Текст песни Empires посвящен падению империи

В четверг, 14 мая, прошел второй альтернативный онлайн-концерт "Евровидения-2020", который был запланирован вместо второго полуфинала песенного конкурса. Зрители увидели клипы на конкурсные песни исполнителей, которые должны были выступать во втором полуфинале в Роттердаме.

41 участник от разных стран презентовал свои песни, которые были записаны еще во время Национальных отборов или в видеостудиях. Представительница Польши Alicja презентовала собственный клип на песню Empires, в котором появились кадры горящего Майдана 2013-2014-х годов. Сам текст песни посвящен падению империи.

Горящие баррикады, пожарные машины и митингующие украинцы в центре Киева – все это вернуло зрителей в воспоминания периода Революции достоинства.

Напомним, что уже в эту субботу, 16 мая, должен был состояться грандиозный финал песенного конкурса "Евровидение", но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Организаторам пришлось отменить соревнование, но вместо финала было принято решение провести онлайн-шоу под названием Europe Shine A Light.

Во время прямой трансляции фанаты песенного конкурса увидят выступления победителей прошлых конкурсов – представителя Швеции Монса Зелмерлева, певицы из Израиля Нетты Барзилай, Марии Шерифович из Сербии, а также прошлогоднего победителя – голландца Дункана Лоренса.

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