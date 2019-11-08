На Филиппа Киркорова подали в суд: в чем причина

Артист задолжал за коммунальные услуги

Филипп Киркоров Фото: instagram.com/fkirkorov

На российского певца Филиппа Киркорова, который ранее устроил скандал на Новой волне, подало в суд государственное бюджетное учреждение "Жилищник Таганского района". Дело в том, что артист задолжал московским коммунальщикам 2,8 тысячи рублей (около тысячи гривен, – ред.).

Фура с концертным оборудованием Филиппа Киркорова попала в аварию по дороге в Крым. Детали в видео:

Как сообщает агентство новостей "Москва", даже такая незначительная сумма стала предлогом для судебных приставов. Долг образовался из-за неуплаты коммунальных платежей.

Дело в отношении Филиппа Киркорова рассматривалось мировым судьей еще в июне этого года, но известно о нем стало только сейчас. Отметим, что среди российских звезд часто возникают коммунальные задолженности. К примеру, недавно еще одна известная певица Лолита Милявская подала апелляционную жалобу из-за того, что коммунальное предприятие требовало с нее 720 тысяч рублей (около 300 тысяч гривен, – ред.) за услуги ЖКХ.

Ранее мы также писали, что известный режиссер рассекретил гонорар, который получил от Филиппа Киркорова.

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