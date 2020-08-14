"На фоне алкоголизма": врачи рассказали об инсульте у Михаила Ефремова

У артиста произошло сужение сосудов головного мозга

Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы проходило заседание по уголовному делу российского актера Михаила Ефремова. Ранее он стал виновником смертельного ДТП в июне этого года.

Из зала суда артиста госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Позже артисту подтвердили инсульт. Стали известны новые подробности о состоянии Михаила, сообщает ТАСС.

"У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", – рассказал источник агентству.

По словам собеседника агентства, угрозы для жизни актера сейчас нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Фото: zvezdi.ru

Кроме этого, адвокат актера Эльман Пашаев отрицает слухи об алкоголизме Ефремова.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов якобы пропал из Боткинской клиники, однако адвокат актера опроверг эту информацию.

Напомним, в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 11 августа проходило второе заседание, на котором дело рассматривалось по существу. Из зала суда Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

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