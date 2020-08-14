"На фоне алкоголизма": врачи рассказали об инсульте у Михаила Ефремова
У артиста произошло сужение сосудов головного мозга
Во вторник, 11 августа, в Пресненском суде Москвы проходило заседание по уголовному делу российского актера Михаила Ефремова. Ранее он стал виновником смертельного ДТП в июне этого года.
Из зала суда артиста госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Позже артисту подтвердили инсульт. Стали известны новые подробности о состоянии Михаила, сообщает ТАСС.
"У Ефремова произошло сужение сосудов головного мозга, возможно, на фоне алкоголизма", – рассказал источник агентству.
По словам собеседника агентства, угрозы для жизни актера сейчас нет, его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести.
Кроме этого, адвокат актера Эльман Пашаев отрицает слухи об алкоголизме Ефремова.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов якобы пропал из Боткинской клиники, однако адвокат актера опроверг эту информацию.
Напомним, в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 11 августа проходило второе заседание, на котором дело рассматривалось по существу. Из зала суда Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.
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