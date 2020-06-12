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На фоне заката и в белом платье: молодожены Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились волшебным видео

Сегодня, 11:36

Новоиспеченные супруги позировали на фоне заката

20 мая главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его возлюбленная Дарья Квиткова стали мужем и женой. Это первый случай за всю историю романтического шоу, когда пара поженилась. Празднование свадьбы супругам пришлось из-за пандемии коронавируса перенести на 12 августа.

Но молодожены уже успели в свадебных образах попозировать перед фотографом. На своей странице в Instagram супруга Никиты Добрынина поделилась волшебным видео с их фотосессии в цветочном поле. На ролике девушка изображена в длинном свадебном платье с обнаженной спиной. Никита нежно обнимает свою избранницу. Пара позирует посреди поля во время заката.

INSTAGRAM

Как позже оказалось, друзья супругов начали организовывать свадьбы, а Никита и Даша снимались в их ролике. Об этом Квиткова рассказала своим подписчикам в Instagram.

"Наши друзья стали организовывать потрясающие свадьбы. Они решили снять несколько вариантов, как это может и будет выглядеть. Поэтому вчера мы снимались для них", – ответила на вопрос супруга Добрынина.

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Напомним, что предложение руки и сердца Даше Квитковой Никита Добрынин сделал на Бали во время их совместного отдыха в январе. Герой "Холостяка" устроил девушке настоящий сюрприз и растрогал ее предложением. Тысячи зрителей с замиранием сердца наблюдали за развитием отношений счастливой пары.

Ранее Дарья Квиткова поделилась деталями свадьбы, которую они планируют сыграть в Киеве 12 августа.

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