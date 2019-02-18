Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На "Голос країни 9" пришел победитель "Танцев со звездами"

Сергей Костецкий победил в танцевальном шоу в 2007 году с Лилией Подкопаевой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Сергей Костецкий Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Сергей Костецкий
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Прошел пятый выпуск вокального шоу "Голос країни 9", который удивил всех новыми талантами. Тина Кароль и Дмитрий Монатик почти собрали команды. У Дмитрия – 15 участников, у Тины – 14. А команда Дана Балана пополнилась еще одним вокалистом. На сцену "Голоса" пришел победитель шоу "Танцы со звездами" в 2007 году – Сергей Костецкий. Тогда он одержал победу в паре с Лилией Подкопаевой, а сегодня решил поделиться своим вокальным талантом.

Он занимается музыкой уже шесть лет и уверен, что "Голос країни" поможет ему открыться и показать себя с новой стороны. Сергей исполнили песню A Little Less Conversation легендарного Элвиса Прэсли.

К участнику повернулся Дан Балан и Сергей отправился к нему в команду. Сергей отметил, что он выбрал вокал, как "выражение своих эмоций не с помощью теле, а с помощью души". Дан Балан отметил. что бы удивлен, что из всех тренеров повернулся только он. Тина Кароль сразу узнала танцора. ведь когда-то она с Юрием Горбуновым объявляла выход участников "Танцев со звездами" на паркет.

Ранее мы писали о том, как прошел четвертый эфир шоу "Голос країни 9".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
В сети спорят о подарке Дана Балана Тине Кароль на шоу "Голос країни 9" На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль "Тина – самая интересная из всего": Дан Балан рассказал, что чувствует к Тине Кароль
Голос країни 9
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
11 продуктов, которые приводят к онкологии
11 продуктов, которые приводят к онкологии
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти
Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Популярные статьи

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляFood

Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

15 февраляШоу-бизнес

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала о страшной травме после аварии

15 февраляFun

15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

15 февраляПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

Новости партнеров

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)
В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019
В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Очаровательная блондинка с красивой фигурой и бездонными глазами
Очаровательная блондинка с красивой фигурой и бездонными глазами
Мать Децла назвала причину смерти сына
Мать Децла назвала причину смерти сына
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)