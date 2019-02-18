На "Голос країни 9" пришел победитель "Танцев со звездами"

Сергей Костецкий победил в танцевальном шоу в 2007 году с Лилией Подкопаевой

Сергей Костецкий Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Прошел пятый выпуск вокального шоу "Голос країни 9", который удивил всех новыми талантами. Тина Кароль и Дмитрий Монатик почти собрали команды. У Дмитрия – 15 участников, у Тины – 14. А команда Дана Балана пополнилась еще одним вокалистом. На сцену "Голоса" пришел победитель шоу "Танцы со звездами" в 2007 году – Сергей Костецкий. Тогда он одержал победу в паре с Лилией Подкопаевой, а сегодня решил поделиться своим вокальным талантом.

Он занимается музыкой уже шесть лет и уверен, что "Голос країни" поможет ему открыться и показать себя с новой стороны. Сергей исполнили песню A Little Less Conversation легендарного Элвиса Прэсли.

К участнику повернулся Дан Балан и Сергей отправился к нему в команду. Сергей отметил, что он выбрал вокал, как "выражение своих эмоций не с помощью теле, а с помощью души". Дан Балан отметил. что бы удивлен, что из всех тренеров повернулся только он. Тина Кароль сразу узнала танцора. ведь когда-то она с Юрием Горбуновым объявляла выход участников "Танцев со звездами" на паркет.

Ранее мы писали о том, как прошел четвертый эфир шоу "Голос країни 9".

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