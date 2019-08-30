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На грани развода: как звезде "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт удалось спасти брак

Дженни Гарт рассталась с мужем на 10 месяцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Дженни Гарт с мужем Дэйвом Абрамсом
Дженни Гарт с мужем Дэйвом Абрамсом
Фото: Instagram.com

Американская актриса и звезда сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт откровенно рассказала поклонникам, как ей удалось спасти свой четырехлетний брак с мужем Дэйвом Абрамсом.

Смотрите видео о необычных причинах разводов:

Как сообщает издание People, семейная жизнь знаменитости с актером Дэйвом Абрамсом была на грани. Супруги даже пережили десятимесячное расставание. Это, по словам актрисы, и помогло сохранить отношения. Также Дженни считает, что бракосочетание после восьми месяцев отношений было поспешным решением.

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"Мы слишком поторопились. У каждого из нас были свои личные дела, над которыми нам нужно было работать. Думаю, что такая спешка была ошибкой. Когда все перестало быть таким милым и веселым, как это было, когда все начиналось, Дэйв не знал, как справиться с этим", – рассказывала звезда.

Пара решила расстаться на некоторое время, чтобы окончательно расставить все по своим местам, и это здорово помогло их семейной жизни.

INSTAGRAM (@jenniegarth)

"Нам пришлось окончательно расстаться. Нам нужно было это время, чтобы вырасти. Мы оба учились отдельно тому, что нам стоит делать, а потом делились этим друг с другом, и это снова нас сплотило. Очень легко вернуться к прошлому. Так что этот процесс требует времени и усилий. С Дэйвом я чувствую себя молодой и счастливой. Он заставляет меня смеяться, а это главное", – признается Гарт.

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Источник: People
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