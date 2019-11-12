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"На грани жизни и смерти": Максиму Фадееву сделали операцию на сердце

Адвокат продюсера рассказала, как сейчас чувствует себя звезда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Максим Фадеев
Максим Фадеев
Фото: instagram.com/fadeevmaxim

У известного российского продюсера Максима Фадеева, который распустил всех артистов своего лейбла MALFA, в конце октября ухудшилось здоровье. 51-летней знаменитости понадобилась помощь врачей из-за предынфарктного состояния.

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У Максима случился приступ ишемической болезни, причиной которой стало нервное истощение. По словам его адвоката Сергея Жорина, артист находился на грани жизни и смерти. Фадееву сделали операцию на сердце. Поводом такого состоянии послужили разногласия с бывшими подопечными — Наргиз Закировой и Олегом Майами.

"То, что делали некоторые из его артистов — это чуть ли не убийство. Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь. Он сейчас очень сильно похудел"", — заявил адвокат в эфире программы "Звезды сошлись".

Ко всему, Фадеев решил, что здоровье дороже, поэтому попрощался со всеми артистами, отдав права на песни.

Напомним, что недавно Максим Фадеев рассказал о пережитой клинической смерти и о том, что с детства имел проблемы со здоровьем.

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