На запрещенного в Украине российского певца подали в суд: в чем обвиняют

Егора Крида уличили в плагиате

На известного российского исполнителя Егора Крида подали в суд. Истцом выступает Дмитрий Рыжаков, который называет себя автором текста хита "Крутой". По его словам, исполняя этот сингл, Крид нарушает его авторские права.

Отметим, что недавно Надя Дорофеева призналась, был ли у нее поцелуй с Егором Кридом.

Как сообщает Starhit, мужчина уже подал документы в Кунцевский суд Москвы с требованием получить моральной компенсации в размере 110 тысяч рублей (около 42 тысяч гривен, – Ред). Если истец выиграет дело, Егор лишится песни.

Добавим, что клип Крида на композицию "Крутой" набрал на YouTube-канале более 34 миллионов просмотров. В ролике снялся даже сам композитор Игорь Крутой.

Также Рыжаков признался, что не сразу пошел в суд, ведь долго обдумывал решение о тяжбе с популярным артистом. Первое заседание состоится 6 июля в 16:00.

Это уже не первый случай, когда Егора Крида обвиняют в плагиате. До этого его уличили в воровстве мелодии трека Blue, который исполняет сын Уилла Смита. Якобы, артист заимствовал ее в песне "Грехи".

Напомним, что недавно Служба безопасности Украины запретила Егору Криду въезд на территорию нашей страны до 2021 года.

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