На известную украинскую певицу напали по дороге на съемки: фото

NAVKA написала заявление в полицию

Украинская певица NAVKA (Марина Тимофийчук) стала жертвой разбойного нападения по дороге на съемки нового клипа в Херсонской области. Отметим, что ранее украинская артистка Руслана Писанка едва не стала жертвой нападения на киевском вокзале.

Артистка о неприятном случае рассказала на своей личной странице в Facebook, описав все подробности нападения. Инцидент произошел около двух часов ночи в Николаевской области.

Украинская певица NAVKA Фото: пресс-служба

Нападавшие подбросили железный предмет под шины автомобилю певицы и после вынужденной остановки пытались напасть на съемочную команду.

"Я реально чувствовала угрозу для жизни. Во-первых, железный предмет был подброшен намеренно, а во-вторых, нас начала окружать незнакомая группа людей, которая начала размещаться с обеих сторон нашего авто. Нам повезло, что с нами был актер, обладающий навыками кикбоксинга, а также наш партнер, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших. После этого я вызвала полицию", – рассказала певица.

NAVKA на место происшествия вызвала полицию Фото: facebook.com/maryna.tym

Полиция отметила, что это уже пятый случай на этой локации во время карантина. Но по факту, сотрудник местной АЗС отметил, что это пятый случай только за сегодня.

"Я хочу вам сказать, никогда не ездите одни ночью, потому что такая ситуация может произойти с каждым, если бы не моя команда и мужчины в машине, я не знаю, что было бы. Я реально начала прятать кошелек, документы и все важные вещи. Наша машина была забита дорогой съемочной техникой. Я хочу, чтобы эта ситуация получила огласку! Я никому не могу пожелать почувствовать это на себе и не хочу, чтобы это произошло с кем-то еще", – добавила NAVKA.

На Тараса Тополю было совершено покушение. Детали в сюжете:

Съемки нового клипа NAVKA сорвались. Сейчас команда певицы написали заявление в полицию и ждут разрешения ситуации.

Напомним, что ранее еще одна украинская певица Злата Огневич жаловалась на то, что ее преследует неизвестный ей мужчина.

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