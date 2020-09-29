На кого похож сын Ляшко: политик с женой поспорили в коротком видео

16 мая лидер Радикальной партии стал отцом во второй раз

16 мая Олег Ляшко и его жена Росита стали родителями – в их семье появился сын, которого назвали Александр. На кого больше похож малыш, супруги рассказали на видео. Спойлер: Ляшко уверен, что мальчик – его точная копия.

Четырехмесячного Александра политик хотел показать своей аудитории в социальной сети, однако жена не позволила, так как ребенок спал. Вместо того супруги начали обсуждать, на кого похож Саша, что буквально переросло в спор.

Олег Ляшко с сыном Фото: facebook.com/O.Liashko

"Пытаюсь найти у малого, что у него от Роситы. Ну трудно что-то найти. Когда о дочери говорили, на кого похожа, то понятно: все, что выше пояса у Влады – все мое, все, что ниже пояса – все твое. Здесь я согласен. Но, что у малого твое?", – спросил жену политик.

Ляшко также рассказал, что помогает Росите заботиться о ребенке, и что на самом деле в их семье главная – женщина. "Говорят, в нашей семье Ляшко – диктатор. А на самом деле – вот, кто руководит в семье", – кивнул он на супругу.

Напомним, что Олег Ляшко с женой Роситой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко, которая родилась в 2002 году. Супруги 20 лет прожили в гражданском браке, и только в 2018 году официально поженились.

Недавно певица Светлана Тарабарова рассказала, на кого похожа новорожденная малышка.

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