Брэд Питт закрутил роман с 50-летней дизайнером украшений

Актер знаком с ней больше года и сейчас у них романтические отношения

Брэд Питт Фото: AFP

55-летний голливудский актер Брэд Питт, который на днях говорил о возможном примирении с Анджелиной Джоли, закрутил роман с 50-летней духовной наставницей и дизайнером украшений Сат Хари Халсе. Слухи об их романе ходили давно, но на днях пару сфотографировали во время свидания, пишет Us Weekly.

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О том, что Питт увлечен новой женщиной, стало известно еще год назад. Но на этой неделе их заметили во время совместного посещения консерватории в городе Силвер-Лейк (Миннесота). Они наслаждались обществом друг друга и много смеялись.

Брэд Питт Фото: AFP

По словам близкого окружения актера, Питт считает Сат очень приземленной женщиной с хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. "Она отличается от тех женщин, которые обычно окружают Брэда. В ней есть особая внутренняя сила, и еще она очень мудрая. Эти качества не могут не привлекать", – приводит слова инсайдера Us Weekly.

Сейчас влюбленные присматриваются друг к другу и не спешат торопить события. "Брэд во многом сконцентрирован на своих детях. Ему важно поддерживать с ними хорошие отношения. А романтика отошла на второй план. Но с Халсе ему очень комфортно", – отметил друг Питта.

Стоит отметить, что Питту приписывали роман и с экс-супругой Дженнифер Энистон, и с актрисой Шарлиз Терон. Однако, эти слухи не подтвердились.

Напомним, ранее Брэд Питт появился на обложке модного американского журнала GQ, а также принял участие в стильной фотосессии. Актер рассказал об отношении к религии и к своему возрасту.

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