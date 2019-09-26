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Брэд Питт закрутил роман с 50-летней дизайнером украшений

Актер знаком с ней больше года и сейчас у них романтические отношения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:34
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: AFP

55-летний голливудский актер Брэд Питт, который на днях говорил о возможном примирении с Анджелиной Джоли, закрутил роман с 50-летней духовной наставницей и дизайнером украшений Сат Хари Халсе. Слухи об их романе ходили давно, но на днях пару сфотографировали во время свидания, пишет Us Weekly.

Узнайте, почему Брэд Питт получил комплимент от астронавта Ника Хейга:

О том, что Питт увлечен новой женщиной, стало известно еще год назад. Но на этой неделе их заметили во время совместного посещения консерватории в городе Силвер-Лейк (Миннесота). Они наслаждались обществом друг друга и много смеялись.

Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: AFP

По словам близкого окружения актера, Питт считает Сат очень приземленной женщиной с хорошим чувством юмора и легким отношением к жизни. "Она отличается от тех женщин, которые обычно окружают Брэда. В ней есть особая внутренняя сила, и еще она очень мудрая. Эти качества не могут не привлекать", – приводит слова инсайдера Us Weekly.

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Сейчас влюбленные присматриваются друг к другу и не спешат торопить события. "Брэд во многом сконцентрирован на своих детях. Ему важно поддерживать с ними хорошие отношения. А романтика отошла на второй план. Но с Халсе ему очень комфортно", – отметил друг Питта.

Стоит отметить, что Питту приписывали роман и с экс-супругой Дженнифер Энистон, и с актрисой Шарлиз Терон. Однако, эти слухи не подтвердились.

Напомним, ранее Брэд Питт появился на обложке модного американского журнала GQ, а также принял участие в стильной фотосессии. Актер рассказал об отношении к религии и к своему возрасту.

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