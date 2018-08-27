На концерте Бейонсе и Джей Зи на сцену выбежал пьяный фанат

Супруги выступали в Атланте, США

Бейонсе и Джей Зи. Фото: instagram.com/beyonce

Совместный тур On The Run II знаменитой Бейонсе и ее супруга Джей Зи не прошел без курьезов. Ранее мы сообщали, что во время концерта в Варшаве Бейонсе зависла на подвесной конструкции над сценой. Певицу пришлось спасать с помощью лестницы и нескольких охранников.

На этот раз в сети разлетелись видео неприятного для Бейонсе момента: во время выступления в Атланте на сцену к артистам выбежал неизвестный мужчина. Позже оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, передает издание NME.

Публикация от OTR TOUR II @beyonce (@otrtourvids) 25 Авг 2018 в 9:55 PDT

Танцоры, выступавшие с супругами не сразу поняли в чем дело. Лишь когда мужчина стал бежать за Бейонсе и Джей Зи, отправлявшимися за кулисы, они погнались за ним и успели схватить.

Публикация от Halo Carterr (@halocarterr) 25 Авг 2018 в 10:04 PDT

Напомним, Бейонсе без нарощенных волос и макияжа снялась для Vogue. К слову, именно номера сентября считаются самыми толстыми в году. К ним готовятся с двойным усилием и обложку приглашают украсить самых популярных звезд.

Напомним, Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе.