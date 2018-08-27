На концерте Бейонсе и Джей Зи на сцену выбежал пьяный фанат
Супруги выступали в Атланте, США
Совместный тур On The Run II знаменитой Бейонсе и ее супруга Джей Зи не прошел без курьезов. Ранее мы сообщали, что во время концерта в Варшаве Бейонсе зависла на подвесной конструкции над сценой. Певицу пришлось спасать с помощью лестницы и нескольких охранников.
На этот раз в сети разлетелись видео неприятного для Бейонсе момента: во время выступления в Атланте на сцену к артистам выбежал неизвестный мужчина. Позже оказалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения, передает издание NME.
Танцоры, выступавшие с супругами не сразу поняли в чем дело. Лишь когда мужчина стал бежать за Бейонсе и Джей Зи, отправлявшимися за кулисы, они погнались за ним и успели схватить.
Напомним, Бейонсе без нарощенных волос и макияжа снялась для Vogue. К слову, именно номера сентября считаются самыми толстыми в году. К ним готовятся с двойным усилием и обложку приглашают украсить самых популярных звезд.
Напомним, Гвинет Пэлтроу обвинили в интимной связи с мужем Бейонсе.