На концерте Насти Каменских неизвестный выпустил отравляющий газ

Инцидент произошел в Харькове

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

В воскресенье, 25 ноября, концерт певицы Насти Каменских, которая засветила обручальное кольцо, омрачил неприятный инцидент. Во время выступления NK в одном из ТРЦ Харькова неизвестный в толпе распылил слезоточивый газ.

Об этом на странице в Instagram сообщил врач Евгений Шаповалов, который присутствовал на том мероприятии. По словам очевидца происшествия, он почувствовал газ по першению в горле и в носу.

"Сегодня во время выступления Насти Каменских кто-то выпустил отравляющий газ и начался массовый выход людей из магазина. А те, кто не понимали в чем дело, продолжали заходить на концерт", – рассказал врач.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Шаповалов_врач_Харьков (@eco.doctor) 25 Ноя 2018 в 9:10 PST

Он добавил, что газ был распылен в 20 метрах от сцены. На место события вызвали полицию и скорую, поскольку нескольким присутствующим газ попал в глаза.

Что касается Насти, она продолжила выступать. "А Насте большой респект – продолжала петь как будто ничего не случилось. Профессионал!" – резюмировал очевидец события.

Напомним, на днях Настя Каменских с испанским треком попала в мировой чарт Billboard. Хит украинской артистки Peligroso был включен в Tropical Songs чарт.