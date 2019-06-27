На концерте Pink за четыре минуты фанатка родила ребенка: фото

Певица не успела допеть песню, как женщина родила девочку

Pink Фото: Getty Images

Во время концерта в Ливерпуле одной из популярных американских певиц Pink, которую ранее экстренно госпитализировали в Австралии перед выступлением, произошел необычный случай – на свет появился малыш.

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Как сообщает ВВС, певица Pink выступала на днях на стадионе "Энфилд" и во время выступления у одной из поклонниц, которая пребывала на 36-й неделе беременности, отошли воды. 32-летняя Дэнис Джонс родила девочку спустя четыре минуты, артистка даже не успела допеть песню.

По информации родственницы Дэнис, врачи очень быстро подоспели и помогли без осложнений родить здоровую девочку.

"Я до сих пор в полном шоке. Я была потрясена, пропустила весь концерт. Но я не могу быть счастливее, чем сейчас", — заявила Джонс Liverpool Echo. Родители планировали назвать дочку Долли Луиз, но случай на концерте изменил их планы и девочка получила имя в честь певицы – Долли Пинк.

Напомним, что Pink на недавнем концерте остановила выступление, чтобы обнять 14-летнюю фанатку. Видео этого инцидента опубликовано на YouTube-канале Access.

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