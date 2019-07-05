На косметический бренд Рианны подали в суд

Американка требует от певицы моральную компенсацию

Певица Рианна Фото: Getty Images

На известную американскую певицу Рианну, которая считается самой богатой певицей в мире, подали в суд. 31-летняя звезда получила негативные отзывы от покупательницы, которая не смогла заказать на сайте популярной косметической линейки Fenty Beauty товар.

Финансовое состояние Рианны оценивают в 600 млн долларов. Детали в видео:

Как уточняет издание The Blast, жительница Лос-Анджелеса указала, что у нее проблемы со зрением, а сайт марки не идеально адаптирован под людей с такими проблемами. Женщина пожелала, чтобы сайт сменили согласно прописанным нормам в американском законе. Отметим, что 20 лет назад в законодательстве США внесли новые правки, согласно которым веб-контент должен быть доступным для людей с ограниченными возможностями.

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В иске американка указала, что из-за недочетов на сайте она не смогла совершить покупку и теперь требует от марки 15 тысяч долларов компенсации за моральный ущерб.

Напомним, что меньше чем за год Рианне удалось заработать 37,5 млн долларов. Основную часть дохода ей теперь приносит недавнее сотрудничество с компанией Moet Hennessy Louis Vuitton.

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