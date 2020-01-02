На Ксению Собчак подал в суд известный адвокат

Марк Фейгин обвиняет звезду в оскорблениях

Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

На российскую ведущую Ксению Собчак, которая осенью вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, подали в суд за хамство. Знаменитость часто беспощадно критикует коллег и других известных личностей, но на этот раз оскорблений не выдержал известный адвокат Марк Фейгин.

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Адвокат подал иск в Хамовнический суд Москвы с требованием выплатить несколько сотен тысяч рублей. Более того, Фейгин также судится с журналистом Анатолием Шарием.

"Если высказывание ему не нравится, тут же бежит судиться, суммы обычно небольшие — 50-200 тысяч рублей. В принципе, мне не жалко — могу платить и называть его, как хочу. По всей видимости, сейчас имеется в виду момент, когда мы с Ксюшей обсудили его во время интервью, и в процессе прозвучали нелицеприятные слова. И Фейгин скорее жаловаться. В Литве он подал на меня в суд за то, что я именовал его не адвокатом, а юристом. Судьи угорали. Надеюсь, Ксения не будет обращать на этого дурака внимание! Кстати, статуса адвоката он лишен, остался не у дел, поэтому пытается хайпиться изо всех сил", — рассказал Starhit коллега Собчак Анатолий Шарий.

Сама Ксения Собчак пока иск не прокомментировала.

Напомним, что недавно Ксения Собчак высказалась о свадьбе с Константином Богомоловым.

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