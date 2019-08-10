На лидера группы "Антитела" совершено нападение: подробности

Тарас Тополя заявил, что его телефон прослушивают

Тарас Тополя рассказал о покушении на его жизнь Фото: instagram.com/antytila_official

Фронтмен украинской группы "Антитела", отыгравшей первый стадионный концерт, Тарас Тополя заявил о покушении на его жизнь. Музыкант поделился подробностями инцидента, случившегося с ним несколько дней назад.

О том, что группа "Антитела" делала в суде, узнайте из этого видео:

Так, на своей странице в Facebook Тарас Тополя сообщил, что возле него сработал взрывпакет, когда музыкант возвращался из аптеки. После происшествия музыкант сразу же вызвал полицию, которая осмотрела место взрыва и опросила всех свидетелей.

"Неделю назад вечером по адресу Парково-Сырецкая, 11 в нескольких метрах от меня, когда возвращался из аптеки, сработал взрывпакет. Мной сразу был вызван наряд полиции, который зафиксировал это и опросил свидетелей этого инцидента. Я не стал делать огласку, чтобы не вносить деструктив в конструктивный процесс, который действительно на тот момент уже начался", – написал артист в соцсети.

Тополя добавил: ему сообщили, что больше недели за ним ведется наблюдение и прослушивают его телефон. "Я ничего не боюсь! Ни физического давления, ни запугивания, ни, тем более, попыток дискредитировать мою репутацию", – заявил певец в посте.

Ранее мы писали о том, что фронтмен группы "Антитела" рассказал, как воспитывает своих сыновей.

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