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На LOBODA подали в суд: в чем обвиняют певицу

Сегодня, 18:26

От артистки требуют удалить клип и выплатить компенсацию

На известную певицу LOBODA, которая недавно получила три престижные премии в России, подали в суд. Исполнительницу обвиняют в распространении гей-пропаганды в ее клипе двухлетней давности на песню "Суперстар".

По информации Telegram-канал Mash, некий Виктор Борисов подал иск на певицу. Предметом его возмущений стал эпизод, в котором звезду целует девушка, которая до этого застала своего бойфренда за поцелуями с мужчиной.

Мужчина с помощью суда требует удалить видеоклип и намерен получить компенсации в размере 2 миллионов рублей. Иск пока не рассматривается, поскольку факт пропаганды не доказан еще.

Напомним, что недавно российский певец Филипп Киркоров проиграл дело в суде строительной компании и теперь обязуется выплатить миллионы рублей. Таганский районный суд Москвы обязал взыскать с российского исполнителя 2,2 миллиона рублей в пользу строительной фирмы, занимавшейся ремонтом его загородного дома.

Певец три года назад заказал ремонт коттеджа. По завершении строительных работ Филипп не доплатил рабочим 7 миллионов рублей.

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