На Макса Барских напали в Москве – подробности

Неожиданный конфуз произошел в одном из ночных клубов столицы России

Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

С Максом Барских, который на днях выступал в московском ночном клубе "Сибирь", случилась неприятность. Во время выступления к артисту на сцену выскочила поклонница и в буквальном смысле вцепилась в него, пытаясь поцеловать. Девушке удалось промелькнуть мимо охранников, которые вскоре оттащили ее от Макса.

Соответствующее видео, снятое очевидцами, появилось в соцсетях. Многие пользователи сети предположили, что Макс пел под фонограмму, ведь, когда девушка напала на артиста и он едва не выпустил из рук микрофон, музыка с его голосом продолжала звучать. На самом же деле это был бэк-вокал, используемый многими артистами а концертах.

Напомним, 29 ноября 2018 года в Международном выставочном центре в Киеве прошел концерт популярного украинского исполнителя Макса Барских. Несмотря на то, что артист со своей командой долго готовился к масштабному шоу "Семь", все прошло не так гладко, как хотелось. Неизвестные обрезали провода в концертном зале.

Ранее мы сообщали, что Барских подписал контракт с компанией, работающей с Бейонсе, Тимберлейком и другими. Специально для подписания контракта из Германии прилетел президент Sony Music в континентальной Европе Дэниэл Либерберг.

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