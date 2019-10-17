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"На маму похожа": LOBODA показала свадебный снимок родителей

Украинская певица поздравила родителей с годовщиной свадьбы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
LOBODA
LOBODA
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которой уже давно приписывают отношения с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, поделилась с поклонниками архивным свадебным снимком своих родителей – мамы Натальи и отца Сергея.

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

На своей странице в Instagram украинская знаменитость опубликовала свадебный снимок своих родителей, который был сделан 38 лет назад. По словам Светланы Лободы, ее родители до сих пор вместе и поддерживают друг друга.

Родители украинской певицы
Родители украинской певицы
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой", – трогательно написала артистка под опубликованным фото.

В комментариях поклонники принялись поздравлять родителей звезды и отметили, что LOBODA похожа на свою маму – Наталью Васильевну: "Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо", "На маму похожа", "Вы очень на маму похожи".

Недавно украинская певица LOBODA призналась, что не может говорить о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но намекнула на то, что сейчас влюблена

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