"На маму похожа": LOBODA показала свадебный снимок родителей

Украинская певица поздравила родителей с годовщиной свадьбы

LOBODA Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которой уже давно приписывают отношения с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, поделилась с поклонниками архивным свадебным снимком своих родителей – мамы Натальи и отца Сергея.

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На своей странице в Instagram украинская знаменитость опубликовала свадебный снимок своих родителей, который был сделан 38 лет назад. По словам Светланы Лободы, ее родители до сих пор вместе и поддерживают друг друга.

Родители украинской певицы Фото: instagram.com/lobodaofficial

"38 лет назад мои родители стали мужем и женой. И сегодня они по-прежнему друг за друга горой", – трогательно написала артистка под опубликованным фото.

В комментариях поклонники принялись поздравлять родителей звезды и отметили, что LOBODA похожа на свою маму – Наталью Васильевну: "Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо", "На маму похожа", "Вы очень на маму похожи".

Недавно украинская певица LOBODA призналась, что не может говорить о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, но намекнула на то, что сейчас влюблена

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