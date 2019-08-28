"На ноге есть шрам": Вахтанг Кикабидзе вспомнил курьезный случай
Легендарный музыкант рассказал, как отметил день рождения сына
В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", легендарный певец Вахтанг Кикабидзе рассказал об отношениях с родными и о том, почему долгие годы артист держит обиду на себя.
Одна из самых известных песен легендарного артиста – "Мои года – мое богатство". Вахтанг Кикабидзе достаточно состоятельный человек. Но были у певца моменты, которые он готов проживать снова и снова.
"День рождения моего сына, потому что в этот день я страшно напился на радостях, даже где-то подрался – до сих пор на ноге есть шрам. Когда мальчик подрос, я ему показал его со словами: "Это в твою честь!". А сейчас ему уже почти 54 года", – поделился Вахтанг Кикабидзе.
Как и у каждого грузина, семья у Вахтанга Кикабидзе огромная! Двое детей, трое внуков и уже даже есть правнучка! Для всех близких людей Вахтанг Кикабидзе – Буба. Сегодня даже семилетняя правнучка не зовет дедушкой. Но впервые так его назвала мама, которую артист очень любил.
"У нас были прекрасные отношения! Когда ее не стало, она мне все время снилась, а до этого я ее никогда не видел во сне. Она была такой заядлой мещаночкой, а когда я приезжал с гастролей, всегда спрашивала: "Как там ваши?". Постоянно что-то читала, и такая красивая была!" – поделился Вахтанг Кикабидзе в эфире канала "Украина".
И сегодня Вахтанг Кикабидзе ценит и любит свою семью, пытается проводить с ней время. Но есть у артиста то, что мог бы изменить, если бы имел шанс. И это связано с мамой – женщина очень хорошо пела и мечтала о дуэте с сыном.
"Человек так устроен, что пока мама есть, мы думаем, что она всегда будет. Так и я: "Да завтра-послезавтра"... И так у меня осталась обида на себя, потому что то, чего она хотела, я не выполнил", – признался певец.
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".
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