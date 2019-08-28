"На ноге есть шрам": Вахтанг Кикабидзе вспомнил курьезный случай

Легендарный музыкант рассказал, как отметил день рождения сына

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", легендарный певец Вахтанг Кикабидзе рассказал об отношениях с родными и о том, почему долгие годы артист держит обиду на себя.

Одна из самых известных песен легендарного артиста – "Мои года – мое богатство". Вахтанг Кикабидзе достаточно состоятельный человек. Но были у певца моменты, которые он готов проживать снова и снова.

"День рождения моего сына, потому что в этот день я страшно напился на радостях, даже где-то подрался – до сих пор на ноге есть шрам. Когда мальчик подрос, я ему показал его со словами: "Это в твою честь!". А сейчас ему уже почти 54 года", – поделился Вахтанг Кикабидзе.

Как и у каждого грузина, семья у Вахтанга Кикабидзе огромная! Двое детей, трое внуков и уже даже есть правнучка! Для всех близких людей Вахтанг Кикабидзе – Буба. Сегодня даже семилетняя правнучка не зовет дедушкой. Но впервые так его назвала мама, которую артист очень любил.

Вахтанг Кикабидзе Фото: instagram.com/vkikabidze

"У нас были прекрасные отношения! Когда ее не стало, она мне все время снилась, а до этого я ее никогда не видел во сне. Она была такой заядлой мещаночкой, а когда я приезжал с гастролей, всегда спрашивала: "Как там ваши?". Постоянно что-то читала, и такая красивая была!" – поделился Вахтанг Кикабидзе в эфире канала "Украина".

И сегодня Вахтанг Кикабидзе ценит и любит свою семью, пытается проводить с ней время. Но есть у артиста то, что мог бы изменить, если бы имел шанс. И это связано с мамой – женщина очень хорошо пела и мечтала о дуэте с сыном.

"Человек так устроен, что пока мама есть, мы думаем, что она всегда будет. Так и я: "Да завтра-послезавтра"... И так у меня осталась обида на себя, потому что то, чего она хотела, я не выполнил", – признался певец.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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