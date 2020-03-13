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На "Площади звезд" засияли именные звезды в честь Альбины Дерюгиной, Ирины Мерлени и Александры Тимошенко

До конца весны запланировано еще несколько громких церемоний открытия звезд

Новый сезон – новые герои! В этот раз памятные знаки получили легендарные спортсмены, чьи подвиги заставили говорить об Украине весь мир. 42, 43 и 44-я именные звезды зажглись в честь основательницы школы художественной гимнастики и Героя Украины Альбины Дерюгиной, олимпийской чемпионки по вольной борьбе Ирины Мерлени и самой титулованной украинской гимнастки и призера Олимпийских игр Александры Тимошенко.

"Люблю как душу, но трясу как грушу", – любит говорить символ украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина. Сегодня ей 87 лет и большую часть своей жизни она отдала тренерской работе, дав путевку в жизнь многим будущим олимпийским призерам. Символично, что поздравить великого тренера пришли множество молодых спортсменок школы Дерюгиных, которые только начинают свой путь. Скоро их ждут соревнования и, по их словам, возможность увидеть и лично поздравить "маму художественной гимнастики" неимоверно мотивирует. Сама Альбина Николаевна так прокомментировала свою новую награду: "Чтобы чего-то достичь, нужно очень любить свое дело, гореть им и работать с блеском в глазах. Никогда не отступать и не сдаваться. Если бы вы только знали, сколько раз за свою жизнь я хотела уйти из спорта. Легко никогда не было. Но художественная гимнастика – это моя жизнь, я буду гореть любовью к ней до последнего вздоха".

Во время церемонии рядом с ней неотступно находились самые близкие. Любимая внучка Ириша Блохина, общаясь с журналистами, не смогла сдержать слез радости, а дочь тренера дважды абсолютная чемпионка мира Ирина Дерюгина поблагодарила организаторов за создание "Площади звезд": "Низкий поклон всем, кто создал сегодня этот праздник. Почетно и приятно, что рядом с нашими звездами (ранее на "Площади звезд" уже появились таблички в честь Ирины и Олега Блохина. – Ред.) теперь будет памятная награда и в честь той, которая подняла уровень украинской гимнастики до мирового. Важно никогда не забывать своих героев! Важно и то, что наши награды размещены в таком особенном месте, всего в двух шагах от Дворца спорта, пусть молодежь приходит сюда за вдохновением, а туда за подвигами".

Для того, чтобы увидеть, как ее награда засияет на "Площади звезд", всего на один день прилетела в столицу и самая титулованая украинская гимнастка Александра Тимошенко. В ее активе – золотая и бронзовая медали Олимпийских игр (Сеул-1988 и Барселона-1992). Подобного успеха удавалось достичь лишь нескольким гимнасткам за всю историю этого вида спорта. "Я неимоверно рада, что после стольких лет меня еще помнит моя страна, мои соотечественники, – говорит Александра. – Данная красивая церемония важна и для юного поколения, пусть они знают, что их труд непременно будет вознагражден. Теперь, прилетая в Киев, я точно буду заглядывать на "Площадь звезд" чаще!"

Еще в одной хрупкой и скромной девушке не сразу распознаешь трехкратную чемпионку мира и бронзовую призерку Олимпиады-2008 по вольной борьбе Ирину Мерлени. Она стала в этот день третьей номинанткой на закладку звезды и не скрывает, что счастлива получить награду. "Как приятно осознавать, что, даже после ухода из большого спорта, про тебя не забывают, тебя любят – значит все мои старания были не зря. Новая награда должна вдохновлять и меня на новые победы, и моих детей, и молодое поколение!".

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Не равняться на западных героев, а чаще вспоминать своих призывает и один из партнеров мероприятия, сооснователь ОО "Спільна перемога" Александр Соколинский: "Знаете, зачастую принято увековечивать известных деятелей после их смерти, но зачем, если многие живут сейчас? Пусть молодежь равняется на них, пусть пример их успеха мотивирует каждого достигать высот в своей сфере деятельности. А мы будем продолжать расказывать стране о своих героях".

До конца весны уже запланировано несколько громких церемоний открытия звезд: музыкантам Ирине Билык, группе HARDKISS, спортсменам, среди которых будет теннисистка Элина Свитолина и гимнастка Анна Ризатдинова. Об этом нам рассказала PR-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова: "В этом году мы сделаем круче и лучше! Мы отдадим награды всем тем, кому мечтали со дня основания проекта. Приятно, что за это время мы получили такой мощный фидбэк от нашей инициативы: нашу "Площадь звезд" вспоминают на других церемониях награждений, люди приходят сюда фотографироваться и активно выкладывают снимки у себя в соцсетях. Спасибо всем, что помогаете популяризировать наш проект!".

Напомним, на "Площади звезд" также увековечены имена более сорока легендарных спортсменов, выдающихся актеров театра и кино, деятелей искусства. Свои звездочки ранее здесь получили Яна Клочкова, Андрей Шевченко, Ирина Дерюгина, Сергей Бубка, Игорь Беланов, Зинаида и Игорь Турчины, Ольга Харлан, Олег Блохин, Римма Зюбина, Ахтем Сеитаблаев, Ада Роговцева, Владимир Горянский, актрисы Ирма Витовская и Лариса Кадочникова. И уже скоро к ним присоединятся новые герои Украины.

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