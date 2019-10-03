Спецпроект

На "Площади звезд" зажглась звезда в честь группы "Время и Стекло"

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали о своих эмоциях, творческих планах, о том, как добиваться успеха и как этому может поспособствовать проект "Площадь звезд"

Октябрь в Киеве начался с яркого и неординарного события. На "Площади звезд", что расположена в самом сердце столицы возле ТРЦ Gulliver, открыли новую звезду в честь известной поп-группы "Время и Стекло". Авторы и исполнители громких хитов – очаровательная и талантливая Надя Дорофеева и Алексей Завгородний, известный поклонникам под псевдонимом Позитив, – рассказали о своих эмоциях, творческих планах, о том, как добиваться успеха и как этому может поспособствовать проект "Площадь звезд".

Для начала отметим, что открытие новой звезды проходило в очень символический день. Как раз 1 октября во всем мире отмечали Международный день музыки. Кроме того, мероприятие состоялось накануне нового грандиозного концерта группы под названием VISLOVO, который запланирован на 5 октября во "Дворце Спорта".

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Поклонники начали собираться на "Площади звезд" еще задолго до прибытия знаменитого дуэта. В руках – телефоны, видеокамеры, блокнотики и ручки, журналы и фотографии. Одним словом, полная "боевая готовность" для селфи с любимыми исполнителями и автографов. Причем, люди пришли совершенно разного возраста – и взрослые, и подростки, и даже детвора начальных классов школы.

Путь к успеху – упорный труд

Первым на мероприятие прибыл Позитив. Как говорят, с корабля на бал. Всего часом ранее он прилетел с концерта в Турции, но, как всегда, был в отличном настроении. "Ждем Надю. Она где-то ругается с парковщиком", – раскрыл певец тайну опоздания напарницы и даже предложил позвать ее, как в детстве Деда Мороза. Впрочем, слишком долго ждать не пришлось, и перед присутствующими под аплодисменты и мелодии популярных хитов группы предстала вся звездная команда.

"Я помню, как мы в первый раз приехали с родителями в Киев. Как я восхищалась, какой это огромный город, только о нем и мечтала. И вот теперь здесь появилась наша звезда. Это что-то нереальное, нам безумно приятно", – говорит Надежда Дорофеева. Артисты признались, что бывали на Аллее Славы в Голливуде. "Я тогда просто легла на звезду Джонни Деппа", – вспоминает Надя. "А я сфоткал звезду Майкла Джексона, который меня вдохновлял в то время. Круто, что и у нас есть такой проект, что люди могут фотографироваться рядом со звездами своих кумиров. Просто приятно знать, что ты можешь влиять на молодежь, на подрастающее поколение своей музыкой", – добавляет Позитив. Однако в то же время оба участника группы напоминают, что слава и успех не приходят просто так.

"Работа артиста на первый взгляд кажется легкой и приятной, но на самом деле это не так. Нужно очень, очень и очень много работать и делать это каждый день. Даже если у нас с Позитивом появляется какой-то выходной, мы в этот день обязательно делаем что-то для работы. Или позанимаемся вокалом, или встретимся на студии. Поэтому мы советуем всем ребятам больше верить в себя, родителям – поддерживать своих детей. Если в тебя никто не верит – это не повод отчаиваться. Сейчас есть интернет, благодаря которому даже при нехватке средств можно научиться петь, танцевать. Занимайтесь больше саморазвитием и не опускайте руки. Путь к мечте тяжелый, но труд дает свои результаты. Надеемся, что наша звезда будет стимулировать к этому", – посоветовали молодым поклонникам участники группы "Время и Стекло".

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Как известно, успех невозможен не только без усилий, но и без надежной команды, которая готова всегда подставить плечо. Есть такая и у сегодняшних виновников торжества.

Администратор и турменеджер группы Виталий Сергеенко: "Спасибо, что сегодня все пришли разделить с нами радость от этого события. Я с ребятами с самого начала и знаю, какими усилиями и трудом досталась им эта звезда. Сколько было преодолено городов, стран, километров дорог и бездорожья, сколько было бессонных ночей. За эти годы ребята выросли как профессионалы и стали артистами с большой буквы. Я очень горжусь нашей командой и нашей семьей. И хочу пожелать, чтобы звезда "Время и Стекло" светила как можно дольше и ярче".

Присутствовал на празднике и звукорежиссер группы Владимир Любимов: "Звезда – это символ того, что нужно трудиться, и ваш труд будет обязательно отмечен".

С поклонниками музыканты после праздника попрощалась всего на несколько дней – со многими встретятся уже в ближайшую субботу на концерте. Обещают драйв и незабываемое шоу, полностью новые постановки хореографии, масштабы сцены, невероятные костюмы и декорации, и, конечно же, уже любимые и новые песни.

До конца года появится еще несколько звезд

Не забудем упомянуть и о том, что звезда "Время и Стекло" оказалась дважды юбилейной – она стала 35-й по счету на "Площади звезд" и десятой "музыкальной". Свое почетное место она заняла рядом с не менее известными исполнителями и группами. Это Оля Полякова, Нина Матвиенко, "Друга ріка", "С.К.А.Й", Monatik, ТНМК… Одним словом, ребята попали в достойную звездную и поющую компанию.

"Мы рады, что все удалось, ведь договоренности с группой продолжались полгода, а открытие звезды в их честь переносили уже трижды. Это сложный процесс, нужно, чтобы все факторы совпали – и знаменитости нашли время в плотном графике, и погода была благоприятной, и многое другое. Почему именно "Время и Стекло"? Это группа, которой вскоре исполнится десять лет, от которой без ума вся молодежь. А цель нашего проекта – показать всем людям, а особенно молодым, к чему нужно стремиться, чего можно достичь в жизни, если поставить цель. Мы рады, что "Площадь звезд" не только прославляет выдающихся украинцев, но и преподносит пример будущим поколениям", – говорит руководитель проекта "Площадь звезд" и PR-директор ТРЦ Gulliver Татьяна Атаджанова.

Напомним, на "Площади звезд" также увековечены имена легендарных спортсменов, выдающихся актеров театра и кино, деятелей искусства. Свои звездочки ранее здесь получили Яна Клочкова, Андрей Шевченко, Ирина Дерюгина, Ольга Харлан, Олег Блохин, Римма Зюбина, Ахтем Сеитаблаев, Ада Роговцева, Владимир Горянский и многие другие. Этой осенью жителей и гостей столицы ждут еще несколько ярких открытий. Возле ТРЦ Gulliver планируют зажечь звезды в честь известных актрис Ирмы Витовской и Ларисы Кадочниковой, в честь трех выдающихся спортсменов, имена которых пока держат в секрете. А завершит звездный сезон этого года любимчик публики, певец, продюсер, автор песен Потап. Многие уверены, он как никто другой заслуживает свою именную звезду в центре Киева, ведь своим талантом радует поклонников вот уже 20 лет.

Подробнее о проекте можно узнать по ссылке: https://gullivercenter.com/ru/trc-stars

Все подробности в спецтеме Площадь звезд

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