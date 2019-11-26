"На победу Ксении и Жени повлияли": Влад Яма прокомментировал результаты "Танців з зірками"

Звездный жюри был расстроен последними выступлениями победителей

Влад Яма Фото: instagram.com/vladyama_official

В воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками 2019". В этом году победительницей проекта стала актриса Ксения Мишина, партнером которой выступил Женя Кот.

Именно зрители предрекли им кубок, поскольку жюри проекта, согласно поставленным оценкам, отдавали предпочтение еще одной паре финалистов – Анне Ризатдиновой и Александру Прохорову. Один из звездных жюри Влад Яма признался, что именно Олимпийская чемпионка со своим партером "заслуживали кубок чуть больше".

"Рассчитывал, что все сложится именно так. Это были внутренние ожидания того, что за Ксению зрители будут голосовать лучше, чем за Аню. Хотя по танцу, конечно, Аня с Сашей заслуживали этот кубок чуть больше. В какой-то степени на победу Ксении и Жени повлияли, конечно, поклонницы Кота. Но, думаю, в большей степени все же прекрасные актерские данные Ксении Мишиной. И, конечно, ее жизненная история", – рассказал Влад Яма изданию "Факты".

Ксения Мишина и Женя Кот Фото: instagram.com/kot_jenya

Также известный хореограф отметил, что с самого начала проекта Ксения Мишина и Евгений Кот удивляли его своим прорывом, но под конец шоу расслабились. По его словам, одной техники для победы недостаточно, поэтому актерское мастерство актрисы встало на чашу весов.

"Ее пара очень хорошо стартовала. Первые 4-5 эфиров я был абсолютно уверен в их победе и всем сердцем этого желал. Но каждый раз Катя Кухар успокаивала мои порывы, говоря, что не все так хорошо и идеально. Как оказалось в результате, она была права. К середине проекта Ксения и Женя перестали удивлять меня настолько сильно, как сначала. По моему мнению, последние 3-4 эфира они выступали все хуже и хуже. У победителей так быть не должно!"– подытожил Влад Яма.

Напомним, в течение шоу фавориткой считалась гимнастка Анна Ризатдинова, которая уже прокомментировала поражение.

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