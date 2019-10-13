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На Покрова в "Ранку з Україною" отгуляют две свадьбы

Лилия Ребрик и Мария Мельник проведут церемонию бракосочтания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
"Ранок з Україною"
"Ранок з Україною"
Фото: телеканал "Украина"

14 октября в 6:30 любимая утренняя программа страны "Ранок з Україною" начнет большой праздничный марафон телеканала "Украина" ко Дню защитника Украины и празднику Покрова. В специальном выпуске Григорий Герман и Анатолий Анатолич расскажут о дне, проведенном в воинской части, а Лилия Ребрик и Мария Мельник отправятся в парк Феофания, где свяжут узами брака две пары военных.

О жизни Лилии Ребрик до телевидения смотрите в эксклюзивном сюжете:

Мария Мельник призналась, что для нее этот день по-особенному важен. "С особым волнением мы готовимся к марафону, посвященному Дню защитника Украины! Очень хочется выразить хотя бы частичку той бесконечной благодарности и уважения нашим героям! Просыпаясь с нашей командой "Ранку з Україной" в этот день вы получите невероятный спектр эмоций! Это невозможно пропустить! Будут слезы радости и грусти, только искренние эмоции и бешеный адреналин, прекрасные пейзажи и сюрпризы для наших защитников!", – поделилась Мария Мельник.

Мария Мельник и Лилия Ребрик
Мария Мельник и Лилия Ребрик
Фото: телеканал "Украина"

Пары, которые узаконят свои отношения в эфире утреннего шоу, делятся душетрепещущими историями. Первая пара Наталья и Николай из Днепра, познакомились 17 лет назад на тренинге личностного роста, а встречаться начали спустя 2 года, одним из факторов, которых объединил их стали совместные патриотические настрои. Наталья врач-дерматовенеролог, работает в областной детской больнице Днепра, а Николай – потомственный военный, он капитан, служит в полке Нацгвардии "Азов".

Вторая пара – Вадим и Наталья. Она киевлянка, 2014 года развивала бизнес в Крыму, тогда, увидев огромное количество танков на трассе Керч-Феодосия, перевезла вещи в Киев и записалась в добробат "Золотые ворота", где занималась кадрами. В 2015 принимала участие в обороне населенных пунктов: Счастье, Попасном, Авдеевке, Дружковке. Весной 2018 девушке сделали операцию на ноге, а через несколько дней она познакомилась с Вадимом, который помог ей с передвижением на улице. Вскоре оказалось, что Вадим – переселенец из Докучаевска, а в Киеве был в командировке. Вместе пара уже полтора года.

"Ранок з Україною"
"Ранок з Україною"
Фото: телеканал "Украина"

Первой паре поставили штампы, когда муж приехал на три дня в отпуск, вторая пара связалась себя узами брака в прифронтовой зоне. Несмотря на то, что эти люди такие разны, мечта у них была одна – провести торжественную церемонию 14 октября.

Также в праздничной программе ведущая рубрики "Эксклюзив" программы "Ранок з Україною" Виктория Маремуха встретится с женами военнослужащих, выяснит все секреты быта военных и даже расскажет, как подобрать ключ к сердцу защитников страны.

"Это действительно большой и важный праздник для каждого украинца, поэтому и подготовка к специальному выпуску "Ранку з Україною" была серьезная! У Лилии Ребрик и Марии Мельник будет особая миссия – соединить сердца влюбленных. Сила характера, мужество, любовь и гордость – все это зритель увидит и разделит с героями нашего праздничного выпуска", – рассказала руководитель проекта "Ранок з Україною" Валерия Лозгачева.

Смотрите праздничный выпуск программы "Ранок з Україною" в понедельник, 14 октября, в 6:30 на телеканале "Украина".

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