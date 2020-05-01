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На пороге финала: что известно об участницах Холостяка-10, которые борются за сердце героя

Узнайте, кто остался в романтическом проекте

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 09:09

В прошлую пятницу, 24 апреля, прошел уже 8-й выпуск юбилейного сезона самого романтического шоу Украины "Холостяк-10". В этом году главным героем реалити-проекта стал американец украинского происхождения – пилот Макс Михайлюк. По правилам проекта, каждую неделю домой уезжает одна участница. Таким образом за сердце главного героя остались бороться 5 девушек – Дарья, Виктория, Кристина, Богдана и Алина.

Участницы шоу "Холостяк-10"
Участницы шоу "Холостяк-10"
Фото: instagram.com/holostyakstb

Более подробно о жизни участниц романтического шоу "Холостяк-10" предлагаем подробно узнать в материале Сегодня.Lifestyle.

Дарья

23-летняя Дарья из Кривого Рога закончила Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского по специальности – актерское мастерство драматического театра и кино. Но всю жизнь девушка занимается профессиональной гимнастикой и работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу.

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На первой вечеринке Даша удивила Максима Михайлюка гимнастическим танцем и стала его фавориткой. Первый поцелуй на проекте произошел именно с ней.

Виктория

26-летняя участница проживает в Полтаве, где работает администратором в PR-агентстве. Увлекается ездой на лошадях, прогулками, танцами, пением и рисованием.

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Мечтает найти своего человека, построить крепкую, надежную семью и стать матерью минимум двоих детей.

Алина

Для 24-летней девушки из Ровненской области (город Корец) участие в "Холостяке-10" – не первый медийный опыт. Алина принимала участие в вокальном в шоу "Х-фактор", где получила зрительскую симпатию. Но в жизни Алина занимается не музыкой, а зарабатывает на жизнь, работая менеджером по продажам и стилистом. В жизни мечтает найти человека, с которым "екнет" сердце.

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Остальные участницы не считают девушку своей конкуренткой, поскольку Алина девственница. По словам девушек, у нее мало опыта и она не сможет сделать Максима по-настоящему счастливым.

Кристина

23-летняя девушка из Донецкой области работает детским аниматором, а также занимается разработкой собственного проекта – дизайном нижнего белья. Кристина закончила Макеевский педагогический колледж. В будущем мечтает открыть бутик нижнего белья. Помимо всего интересуется медитацией и психологией.

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Кристина мечтает создать крепкую, любящую семью, а идеального мужа видит ответственным, мужественным, рассудительным, интересным, заботливым, с открытой душой.

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Богдана

Одна из самых творческих личностей на проекте – Дана. 25-летняя девушка проживает в Киеве, пишет стихи эротического характера и является владелицей модельного агентства. Богдана мечтает о гармоничных отношения и уверяет, что Максим – именно тот мужчина, который ей нужен. В дальнейшем она планирует развивать свое агентство и запустить новый проект, связанный с поэзией.

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Еще на первой вечеринке главный герой узнал, что Дана снималась со своим бывшим парнем в реалити-проекте "Кохання на виживання". Максиму это откровенно не понравилось, ведь у него возникли сомнения касательно искренних намерений девушки, но участница сумела его убедить в обратном.

Напомним, что в восьмом выпуске "Холостяка-10" главный герой попрощался с танцовщицей Анастасией.

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