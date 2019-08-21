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На Потапа и его экс-жену фанаты накинулись с обвинениями: фото

Артист взял с собой сына на ночные съемки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Потап с сыном Андреем
Потап с сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Несмотря на то что Потап с Настей Каменских последнее время в социальных сетях вызывают лишь умиление своими совместными фото, есть среди поклонников рэпера и те, кому его поведение не нравится.

Смотрите, с кем отдыхали Потап и Настя за границей:

Так, после опубликованного фото сына на Потапа обрушилась волна негодования со стороны подписчиков. Дело в том, что поклонникам не понравился внешний вид 10-летнего Андрея, а именно – надпись на черном свитшоте: "В смысле нет винишка?". Мальчик был запечатлен во время ночных съемки нового проекта Потапа. "Выбор надписи на футболке странный", "Все круто, кроме надписи на футболке" – писали возмущенные фанаты. 

INSTAGRAM (@realpotap)

Масла в огонь подлила и бывшая супруга Алексея Ирина Горовая, опубликовав фото сына в футболке с той же надписью, да и в кругу оголенных девушек. Такой кадр вызвал настоящий гнев, и юзеры принялись закидывать Ирину негативными комментариями, обвиняя звезду в ненадлежащем воспитании сына-подростка. 

INSTAGRAM (@gorovaya_irina)

Напомним, что недавно Потап признался, какая Настя Каменских дома.

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