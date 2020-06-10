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Не выполнила условие розыгрыша: на Риз Уизерспун подали в суд

Сегодня, 18:08

Иск на актрису подали американские учителя

Звезда фильма "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун, которую ранее уже вызывали в суд, снова столкнулась с судебной волокитой. Трое учителей подали иск против актрисы за то, что она не выполнила свое обещание и не подарила им платья собственного бренда Draper James.

Актриса Риз Уизерспун
Актриса Риз Уизерспун
Фото: instagram.com/reesewitherspoon

По информации издания Daily Mail, Риз устроила благотворительный розыгрыш среди учителей Америки, чтобы поддержать их в условиях карантина. 250 участников получили платья бренда актрисы Draper James, а все другие – 30% скидки на покупку. Но трое человек остались недовольны, что не стали победителями, и расценили благотворительность в качестве рекламы бренда звезды.

Они подали судебный иск против знаменитости, отметив, что изначально в условиях конкурса не говорилось, что повезет далеко не всем.

Смотрите видео о том, как Риз Уизерспун интригует кадрами со съемок сериала "Большая маленькая ложь":

"Мы поняли, что слишком быстро все организовали и не ожидали такого масштабного отклика. В нашей компании никогда не было такого количества запросов", – заявили представители Draper James.

Поэтому в компании было принято решение вручить женщинам скидку, но такой жест только разозлил их. По словам учителей, у них слишком маленькие зарплаты, чтобы покупать одежду Уизерспун даже с 30% скидкой.

Недавно Риз Уизерспун удивила сходством со своей дочерью.

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