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"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

Певица опубликовала фото, где она боди и высоких сапогах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая любит баловать своих поклонников новыми снимками, недавно опубликовало фото, где она в эротическом кружевном белье. Но новым снимком певица нарвалась на критику в сети.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Каменских сделала новое селфи, позируя перед зеркалом. На певице надето бежевое боди с длинными рукавами. В области грудей видна полупрозрачная вставка. Наряд практически полностью сливается с телом. А на ногах у Каменсикх – высокие сапоги пудрового цвета, достающие до верхней части бедра.

Стоит отметить, что именно сапоги и вызвали наиболее критических замечаний. Подписчики предположили, что певица собралась на рыбалку, а другие, что у нее прихватила спина. Некоторые обвинили Каменсикх в том, что у нее нет собственного стиля, а то, как она одевается, выглядит дешево.

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"На рыбалку собралась", "Вы же голая", "Ужасные сапоги", – написали подписчики Каменских.

Напомним, певица Настя Каменских неоднократно заявляла, что на данном этапе морально не готова рассекретить свои отношения, однако этим Настя лишь подогревает интерес к личной жизни.

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Источник: Сегодня
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