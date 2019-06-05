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На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел взрыв

В результате взрыва оторвалась часть крыши павильона

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Фото: Getty Images

Во время съемок 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде произошел взрыв, в результате чего пострадали люди. О происшествии сообщается в официальном аккаунте фильмов об агенте 007 в Twitter.

Смотрите видео о том, кто станет новым Джеймсом Бондом:

Как сообщается, взрыв был запланирован, но вышел из-под контроля. В результате происшествия часть крыши павильона и панели на стене обрушились. В частности, были повреждены декорации в британской студии Pinewood. Также один из членов съемочной группы получил травмы. 

Отметим, что 25 апреля этого года на острове Ямайка начались съемки юбилейного 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Агента 007 уже в пятый раз сыграет Дэниел Крэйг. Девушку Бонда сыграет Лея Сейду, которая уже появлялась в предыдущей части бондианы в роли Мадлен Суонн.

Также фильм про Джеймса Бонда получил еще несколько звездных актеров. Дело в том, что к актерскому касту юбилейного 25-го фильма присоединится Рами Малек, который получил свой первый "Оскар" за роль в фильме "Богемная рапсодия". Исполнитель роли Фредди Меркьюри сыграет главного злодея.

Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года. 

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