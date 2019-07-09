На стиле: Надя Дорофеева показала фото с мамой

Редким семейным кадром певица поделилась в социальной сети

Надя Дорофеева показала фото с мамой Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая совсем недавно рассекретила свой вес, показала фото с мамой. Звезда редко видится с родительницей, а потому их совместные снимки всегда вызывают восторг у фолловеров Нади.

О татуировках Нади Дорофеевой узнайте из этого видео:

На официальной странице Нади Дорофеевой в Инстаграм появилась яркая фотография, на которой звезда позирует вместе со своей мамой Ольгой.

8 Июл 2019 в 9:48 PDT INSTAGRAM (@nadyadorofeeva)

"Мама приехала", – коротко сообщила Дорофеева.

На певице стильные леггинсы и желто-белый укороченный худи. Мама знаменитости запечатлена в рваных джинсах, белой толстовке и джинсовой куртке.

Поклонники Нади в комментариях к публикации засыпали женщин комплиментами. Некоторые из пользователей отметили, что Ольга выглядит очень стильно. "Мама уже моднее тебя, Надь", "Такие красивые и стильные", "Как подружки", "Дождались совместной фотки", – пишут фолловеры.

К слову, Надя Дорофеева часто делится в сети своими фото, которые не всегда одобряют ее фаны. Недавно артистка разочаровала подписчиков сменой имиджа. Тогда в блоге певица выставили селфи, на котором запечатлена с новым цветом волос.

Напомним, что ранее группа "Время и Стекло" выпустила новый альбом VISLOVO.

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