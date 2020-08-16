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На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Сегодня, 10:53

Влюбленные поделились совместным фото в Instagram

Продюсер Потап и певица Настя Каменских, в семье которых случилось долгожданное пополнение, поделились с поклонниками редкими совместными селфи. Пара, проживающая под Киевом, прогулялась в выходной день в центре столицы, чем удивила своих поклонников.

На прогулке Настя и Потап появились в стильных образах: на певице короткие джинсовые шорты, белый топ и нюдовый пиджак. Образ Каменских дополнила массивной цепью и собранными в высокий пучок волосами; ее муж надел черный свитшот и светлые шорты.

Несколько селфи артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Примечательно, что на снимках NK запечатлена без макияжа.

Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

"Наш выходной сегодня выглядит так. Обожаю такие прогулки вместе! Особенно по старым улочкам в центре Киева, которые кажется, что знаешь уже вдоль и поперёк, но с Потапом открываешь их каждый раз как впервые", – написала супруга продюсера в посте.

Поклонники звездной пары как всегда засыпали Настю и Потапа комплиментами. "Какая красивая пара", "Самые лучшие", "Идеальные", – пишут в комментариях.

В какие скандалы попадал продюсер и исполнитель Потап, смотрите в ролике:

А недавно мы писали, что Потап рассказал о жуткой аварии, в которую попала Настя Каменских.

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