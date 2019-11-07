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На странице Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появилось фото с мужем

Новый пост посвящен предстоящему выступлению Петра Чернышева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:54
Анастасии Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
Анастасии Заворотнюк с мужем
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

На официальной странице в Instagram известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас проходит лечение в реабилитационном центре под Москвой, впервые за долгое время появилась публикация. Отметим, что пока звезда сериала "Моя прекрасная няня" болеет, ее страницу ведет семья. Поэтому, кто именно опубликовал снимок актрисы с ее супругом Петром Чернышевым, неизвестно.

Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме. Детали в сюжете:

Опубликованный снимок звездных супругов также сопровождается и текстом, в котором желается от всей семьи Анастасии Заворотнюк удачи известному фигуристу на выступлении в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".

INSTAGRAM

"У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!" – сказано в сообщении.

Напомним, что недавно экс-возлюбленный болеющей раком актрисы Сергей Жигунов продал загородный дом из-за Анастасии Заворотнюк.

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