На сына Елизаветы II подают в суд из-за долгов: подробности скандала

Принц Эндрю задолжал огромную сумму

Скандальный сын британской королевы Елизаветы II снова оказался в центре внимания. Ранее принца Эндрю обвиняли в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого уличили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Наследник престола даже сложил королевские полномочия из-за секс-скандала. Но теперь сын Ее Величества влез в долги.

Как сообщает New Idea, принц Эндрю приобрел шале в Швейцарии, где он постоянно отдыхал с семьей. Сума сделки составляла 34 миллиона долларов, но выплатил сын королевы только две трети суммы. Теперь бывшая хозяйка дома Изабель де Рувр через суд требует выплатить оставшуюся часть.

Елизавета II и принц Эндрю Фото: Getty Images

О долгах сына Елизавета II узнала еще в прошлом году. По информации инсайдеров, королева решила вмешаться в ситуацию и выплатить долг в 12 миллионов долларов за сына.

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Представители Букингемского дворца пока не дают никаких комментариев. Ранее агенты королевской семьи лишь подтверждали, что споры вокруг недвижимости продолжаются: "Детали контракта остаются предметом соглашения о конфиденциальности и препятствуют дальнейшему обсуждению. Но мы можем подтвердить, что существует спор между двумя сторонами".

До этого стало известно, что скандальный сын Елизаветы II устраивал свидания в Букингемском дворце.

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