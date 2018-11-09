Четвертьфинал "Танцев со звездами": какие сюрпризы ждут зрителей

В следующем эфире участники буду танцевать под живые выступления звезд украинского шоубиза

Участники шоу "Танцы со звездами". Фото: пресс-служба

В это воскресенье, 11 ноября, состоится четвертьфинал проекта "Танці з зірками", для которого звездные пары подготовили по два танцевальных номера. Главной особенностью выпуска станет музыкальное сопровождение, ведь пары готовятся танцевать под живые выступления самых популярных звезд украинского шоубиза.

Так, первым танцем Игоря Ласточкина с Илоной Гвоздевой станет зажигательная самба, а вторым – фокстрот под выполнение Сергея Бабкина с песней "Забери". Артистка Michelle Andrade вместе с Женей Котом станцуют энергичный хип-хоп и танго в сопровождении ALEKSEEV с песней "Океанами стали". Актер Павел Вишняков и Юлия Сахневич на этом эфире покажут зрителям сексуальный бродвейский джаз, а под выступление ONUKA с песней "Місто" пара станцует фьюжн.

Судьи проекта "Танцы со звездами" Фото: пресс-служба

Холостяк Иракли Макацария вместе с Яной Заец "зажгут" паркет джайвом. Вторым танцем участников станет лирический модерн под выполнение певицы Тины Кароль, которая споет песню "Не дощ". А Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым покажет зрителям яркий свинг. Второй танец контемпорари пара станцует под песню "Не йди", которую будет петь Гайтана.

Компанию бессменному ведущему Юрию Горбунову на звездном балконе на этот раз составят сразу четыре звезды. На балкон выйдут ведущие Руслан Сеничкин с Людмилой Барбир и Егор Гордеев с Нелей Шовкопляс. Звезды будут встречать участников на балконе, а также первыми узнавать их впечатления и эмоции от оценок, которые будут им ставить судьи проекта MONATIK, Екатерина Кухар и Влад Яма.

Напомним, в прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" покинул Денис Беринчик.

Ранее Юлия Сахневич прокомментировала травму на шоу "Танцы со звездами".