На участницу Spice Girls Мелани Браун подали в суд

Бывший стилист звезды требует от нее 200 тысяч долларов

На Мелани Браун подали в суд Фото: Instagram.com/officialmelb/

Скандальная участница группы Spice Girls Мелани Браун, которая едва не лишилась зрения, снова оказалась в центре внимания. На 44-летнюю звезду подал в суд ее бывший стилист, который требует от Мел Би немалую сумму.

О громких звездных скандалах смотрите в коротком видео:

Экс-стилист и друг Мел Би Гари Мадатян обвинил знаменитость в "незаконном увольнении, причинении эмоциональных травм и неуплате сверхурочных", передает издание Mirror. 40-летний Мадатян через суд надеется получить от Мелани 200 000 долларов, которые ему задолжала подруга.

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Кроме этого, возмущенный Гари собирается выложить СМИ всю информацию о том, как "перчинка" вела себя с ним.

"Она платила мне 10 000 долларов в месяц, при том, что 7 000 долларов я отдавал за квартиру, которую был вынужден снимать в ее доме. Она использовала мою кредитную карту для покупки мебели, техники, транспорта и проведения вечеринок", – жалуется стилист.

Сама Мелани пока не прокомментировала ситуацию. Возможно, вокалистка Spice Girls занята разборками с бывшим мужем, от которого требует повышения алиментов.

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