На вершине славы: самые громкие достижения украинских звезд в 2019 году

Предлагаем вспомнить, чего достигли артисты за уходящий год

Достижения украинских звезд за 2019 год Фото: Сегодня

Декабрь – последний месяц в 2019 году и пора подводить итоги. Для многих представителей украинского шоу-бизнеса уходящий год стал невероятно продуктивным. И тому подтверждение – полученные награды и статусы в музыкальной отрасли.

Сегодня.Lifestyle подвели итоги 2019 года и предлагают вместе вспомнить о самых важных и громких достижениях украинских знаменитостей.

Настя Каменских

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Не только на просторах Украины, но и в Латинской Америке – NK после завершения карьеры в рамках группы "Потап и Настя" занялась сольной карьерой и достигла невероятных высот. Этой осенью певица представила уже вторую песню на испанском языке – Elefante и меньше, чем за месяц, композиция заняла второе место в музыкальных чартах США, Канады и Мексики. Для того, чтобы спеть на иностранном языке сингл, Настя всего за четыре месяца выучила испанский и свободно могла давать интервью латиноамериканской прессе.

Более того, в Украине Elefante также "разорвала" все хит-парады и по версии М1 Music Awards 2019, NK – стала певицей 2019 года. Также от телеканала "Украина" на вечеринке "Ніч химер" Настя получила награду в номинации "Молниеносный успех года".

Оля Полякова

Оля Полякова Фото: пресс-служба

Еще одна популярная украинская певица сделала важный шаг в своей певческой карьере. Оля Полякова – первый поющий на русском языке поп-артист, которому удалось собрать одну из самых масштабных площадок Украины – стадион "Арена Львов".

Более того, певица со своим масштабным шоу "Королева Ночи" установила рекорд Украины – 140 световых сцен в одном номере. А произошло это в столичном концертном зале "Дворец спорта". Во время исполнения сингла Polyakova-style певицу освещали 540 динамичных световых прибора.

MONATIK

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Этот певец по истине может гордиться своим главным достижением – MONATIK в 2019 году собрал самую масштабную площадку в Украине – НСК "Олимпийский". 70 тысяч поклонников смогли насладиться ярким шоу, танцами и живым звуком. До этого 100 000 человек на киевском стадионе удавалось собрать лишь украинской группе "Океан Ельзи". Кроме того, артист посетил 11 центральных стадионов Украины: в Днепре, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Черкассах, Полтаве, Виннице, Запорожье, Мариуполе, Херсоне.

Концерт MONATIK Love It Ритм на НСК "Олимпийский" Фото: instagram.com/monatik_official

Помимо этого, на церемонии вручения М1 Music Awards 2019, MONATIK одержал победу аж в трех номинациях – "Певец года", "Клип года" и Dance Parade с песней Love It Ритм. Но и этого певцу оказалось мало! Под конец года один из самых популярных артистов Украины отправился покорять США и Канаду.

В рамках мирового турне MONATIK посетил около 20 стран. Сольные выступления самого прогрессивного артиста Украины уже увидели жители Швеции, Дании и Польши. На очереди: Германия, Швейцария, Австрия, Литва, Латвия, Эстония, Турция, Казахстан, Украина и многие другие страны.

Тина Карооль

Тина Кароль Фото: YouTube

Украинская певица Тина Кароль, несмотря на популярность в Украине, решила расширить свои творческие горизонты. Артистка отправилась покорять Америку, где подписала контракт с Bentley Records в Нью−Йорке для запуска англоязычного альбома. И презентовала англоязычную версию песни "Внезапно" из альбома "Интонации". Новая интерпретация песни называется Without you. Более того, в Америке Тина сняла клип на свою заводною и кокетливую песню "Вабити".

На День Независимости Украины Тина Кароль имела честь спеть гимн нашей страны на крыше консерватории на Майдане Независимости. Как призналась сама артистка, для нее выступление о время Шествия Достоинства было особенным за всю ее карьеру. Ведь такого перформанс еще никто не устраивал!

И вишенкой на успешном торте Кароль под конец года стал выпуск эксклюзивного аромата Tina by Tina Karol. Это не первые шаги звезды в бьюити-сигменте, Тина Кароль уже выпускала красную помаду. Продукт побил рекорды продаж, и был распродан на концертах певицы всего за пару месяцев, так и не попав в свободную продажу.

Духи Tina by Tina Karol Фото: instagram.com/tina_karol

"Я хотела создать аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки, одетые в этот парфюм, нравились бы своим вторым половинкам. Знаю, как создавать песни, а духи – это мелодия нашей души. Я подумала, что мой первый аромат будет легким, сладким и будоражащим сознание! Кокетство в моде! Такими и вышли духи Tina by Tina Karol", – говорит певица о своем первом аромате.

Время и стекло

Успехи украинских артистов за 2019 год Фото: Сегодня

Еще один феномен украинской эстрады – группа "Время и Стекло". Надя Дорофеева и Позитив также могут поблагодарить уходящий года за грандиозный концерт в киевском "Дворце спорта". Артисты давно мечтали выступить на огромной музыкальной площадке и осуществили свою мечту благодаря шоу Vislovo.

Концерт "Время и Стекло" во Дворце спорта Фото: пресс-служба

Также по версии М1 Music Awards 2019, "Время и Стекло" получили почетное звание "Группа года", а также унесли с собой награду в номинации "Хит года" с песней "Дым".

"Антитела" стали "Кумирами года" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В 2019 году стадион "Арена Львов" принимал на своей сцене еще одну украинскую группу "Антитела". Этот концерт стал самым масштабным в стадионном туре группы, в котором они презентовали альбом Hello. Также музыканты посетили Полтаву, Харьков, Одессу. Завершающие выступления прошли во Дворце Спорта в Киеве. Но главным их достижением стал солд-аут перед концертом в столице во "Дворце спорта". А чтобы все желающие смогли посетить концерт, группа добавила дополнительный концерт.

"Антитела" во Дворце спорта Фото: пресс-служба

Еще одним достижение может похвастаться и солист рок-группы Тарас Тополя, который стал молодежным послом ЮНИСЕФ в Украине. Такое высокое звание в нашей стране присвоили впервые. Теперь под руководством ООН Тарас Тополя будет отвечать за развитие молодежи в Украине и решать актуальные вопросы из этой сферы.

alyona alyona

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Еще одна украинская певица в стиле рэп, для которой этот год стал настоящим трамплином в развитии карьеры –alyona alyona. Два альбома и клип на песню "Мамин суп" – принесли начинающей артистке немалую популярность.

Но случилось то, чего никто не ожидал, даже сама артистка! Вслед за успешной съемкой для американского Vogue еще одно авторитетное мировое издание New York Times внесло аlyona аlyona в ТОП-15 европейских перспективных артистов, на которых стоит обратить внимание прямо сейчас.

MELOVIN

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

"Прорыв года" – с таким статусом, по версии М1 Music Awards, MELOVIN будет провожать уходящий 2019 год. Популярный украинский певец попал в список номинантов рейтинга TC Candler – "100 самых красивых людей мира".

"Узнал я о том, что попал в рейтинг, от своих фанов – я вообще все от них узнаю, а потом уже и таблоиды подхватили информацию. Мы раньше как-то несерьезно относились к этому, не понимали, что это круто, хотя признаюсь, видеть свою фотографию рядом с такими людьми, как Роберт Паттинсон и Моника Белуччи, – очень приятно, – признался MELOVIN. – Я не считаю себя самым красивым, хотя мама говорит, что я красивый – значит, так и есть, мама с папой постарались!"

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Не песнями едиными – в наш список также попадает еще одна звезда – украинская ведущая Маша Ефросинина. Знаменитость на протяжении года занимается благотворительностью, ведь она является почетным послом ООН в Украине. Более того, она объединилась с первой леди Украины Еленой Зеленской в борьбе против насилия над женщинами.

Также в этом году знаменитость запустила свою личную линию одежды и аксессуаров для дома под названием Mashsh. Ефросинина признается, что готовила выпуск комфортной одежды на протяжении года, чтобы женщины могли себя чувствовать более свободно и стильно даже в домашних условиях.

Платье для сна Фото: instagram.com/mashsh.wear Черная туника Фото: instagram.com/mashsh.wear Лонгслив и лосины Фото: instagram.com/mashsh.wear Повязки для сна Фото: instagram.com/mashsh.wear Худи пудрового оттенка Фото: instagram.com/mashsh.wear 1/5

"Наше поколение воспитано так, чтобы быть красивой на людях. Встречают по одежке... Мы все знаем, как привести себя в порядок, если ты выходишь из дома. А когда ты возвращаешься домой, почему старое тряпье, почему растянуты рейтузы, почему какой-то затертый халат, об который все вытирала?", – говорит Маша.

Камалия

Камалия Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия попала в Книгу рекордов Украины как "Единственная певица Украины, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места, и которую слушают более чем в 100 странах мира".

Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial Камалия попала в Книгу рекордов Украины Фото: instagram.com/kamaliyaofficial 1/4

"Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите об этом украинскому зрителю! Действительно, мы много работаем и много стараемся. Спасибо организаторам, слушателям, что оцениваете так достойно!!! Горжусь всей командой! Дальше еще круче!" – заявила певица.

Также мы уже рассказали, какие звезды стали родителями в 2019-м уходящем году.

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