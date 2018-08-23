На все случаи жизни: Кейт Хадсон создаст свою линию одежды

В первую коллекцию войдут базовый деним, верхняя одежда, платья для разных случаев, трикотаж и вещи для занятий спортом

Кейт Хадсон. Фото: Getty

Актриса Кейт Хадсон, которая беременна третьим ребенком, создаст линию одежды вместе с американским ритейлером New York & Co. Кейт попробует себя не только в качестве дизайнера, но и станет амбассадором одного из брендов компании — Soho Jeans. Как будет называться собственная линия Хадсон, пока не известно, но у нее появится собственный онлайн-магазин.

Отметим, что в первую коллекцию Кейт Хадсон войдут базовый деним, верхняя одежда, платья для разных случаев, трикотаж и вещи для занятий спортом. В 2013 году актриса уже запустила бренд спортивной одежды под названием Fabletics, но ее собственная марка не будет иметь отношения к новому проекту.

Кейт Хадсон SoHo Jeans campaign

"Для меня всегда было важно сотрудничать с компаниями, которые разделяют мои ценности и креативное видение. Мне нравится качество материалов, которые использует New York & Co", — рассказала Кейт.

Напомним, всемирно известный модельер Карл Лагерфельд создал новую коллекцию в сотрудничестве с 16-летней моделью и дочерью Синди Кроуфорд Кайей Гербер, снявшейся ранее в дерзкой фотосессии для Saint Laurent. Новая коллаборация получила название Karl Lagerfeld x Kaia.