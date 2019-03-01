На Злату Огневич напали: подробности

Неизвестный напал на певицу возле ее дома

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На Злату Огневич напали возле ее же дома. Украинская певица призналась, что ждала этот момент. Судя по всему, Злата Огневич давно получала угрозы от неизвестного. По словам артистки, защитил ее водитель.

О нападении Злата Огневич рассказала на своей странице в Instagram. Артистка сообщила, что нападавшего задержала полиция.

"Сегодня случилось то, чего я так долго ждала. И не ждала. На меня сегодня напали возле моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит, и я очень прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в не очень хорошую для тебя историю. К счастью, рядом был мой водитель, мы вызвали полицию, и этого неадекватного человека забрали. Но что будет дальше, я теперь не знаю, потому что ему известен мой адрес и я никак не могу защитить себя", – призналась Злата Огневич.

Кроме того, артистка опубликовала instastory, где видно лицо нападавшего, который говорит: "Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет".

Ранее мы писали, что в декабре 2018 года избили украинского артиста DZIDZIO, который показал человека, организовавшего нападение.

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