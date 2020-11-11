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Почему Роман Скорпион таит обиду на отца и кому посвящает строки своих суперхитов

Сегодня, 15:13

Артист также рассказал, как ему удалось спасти младших братьев и сестру от детского дома

В украинском шоу-бизнесе имя Романа Скорпиона звучит все чаще, как и его хит "Влюбился", который стремительно ворвался в топ-чарты радио и телевидения. На концертах певца почти не бывает свободных мест, а песни в интернете собирают миллионы просмотров! И по внешнему сходству, и по манере петь самого Романа Скорпиона уже прозвали младшим Винником. Однако, мать, которой он посвятил строки своего суперхита, никогда не сможет порадоваться успеху сына.

Она умерла дома на глазах младших братьев и сестры, а отец пропал без вести. Как удалось спасти младших братьев и сестру от детского дома, Роман рассказал эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Роман Скорпион рассказал о тяжелом детстве
Роман Скорпион рассказал о тяжелом детстве
Фото: facebook/roman.sckorpion

Больший период из своих 30 лет Роман Скорпион выполняет роль отца и матери для своих братьев и сестер, которых вместе с ним – шестеро! После того, как папа уехал на заработки и пропал – семикласснику Роману пришлось повзрослеть за один день.

Куда пропал отец Романа Скорпиона

По словам певца, его отец просто забрал документы и уехал. Он ничего не сказал и потом, когда его увидели другие люди, сказали, что он очень сильно изменился.

Роман признается – они с братьями и сестрами до сих пор не простили отцу исчезновения.

"Мы видели, как мама мучается, как маме тяжело. Она часто плакала. У меня было когда-то даже мнение, что когда я стану знаменитым, он увидит меня и вернется", – рассказывает певец.

Семья Романа Скорпиона
Семья Романа Скорпиона
Фото: facebook/roman.sckorpion

Но отец большой семьи так и не вернулся. Роман признается, что обвиняет в смерти матери своего отца.

Первая работа и заработки Романа Скорпиона

Чтобы не умереть с голоду после исчезновения отца, летом Роман с братьями и сестрами копали ямы на заказ, а зимой – возили елки на рынок.

"У меня до сих пор руки обмороженные. Мы ехали и продавали те елки. Я помню, что милиция еще отбирала. Она отбирает как? В женщины не отберут, потому что она будет кричать. Старший мужчина может ударить. А у ребенка раз забрал и ушел потом продал сам", – вспоминает Роман.

Позже будущий певец привозил маме стипендию, которую получал в училище культуры. Чтобы не тратить эти деньги, парень питался только раз в день! А когда товарищи по комнате садились есть, то бежал на улицу.

На первые заработанные деньги, которые он получил в качестве ведущего корпоратива, Роман накупил еды, чтобы впервые наесться до отвала!

"Я пришел в училище и так в кошельке держу тех 50 грн, а потом открываю его и говорю: дайте мне тех пирожков, тех и тех", – вспоминает Скорпион.

Первые шаги в музыкальной карьере Романа Скорпиона

Когда же через несколько лет Роман стал одним из самых популярных ведущих корпоративов во Львове, он решил собрать музыкантов и стал ездить курортными городами, исполняя собственные песни.

Певец Роман Скорпион
Певец Роман Скорпион
Фото: facebook/roman.sckorpion

Уже позже, стоя на больших сценах, он понял, это именно то, чем будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Роман мечтал, что его песни будут звучать на радио, телевидении и мама впервые после исчезновения отца наконец перестанет плакать и порадуется за него. Но не суждено! Мама не дожила до успеха своего сына.

Болезнь матери Романа и дальнейшая судьба большой семьи

У матери будущего певца рос живот и она боялась идти на операцию. Это была фиброма. Она очень боялась, что не перенесет наркоз, на кого она детей тогда оставит.

"Я помню, как сказал, что приезжаю, не обсуждается, ты едешь в больницу, мы тебя оперируем. Она говорит – хорошо. И потом ночью ко мне звонит сестра и говорит, что мамы больше нет", – вспоминает Роман.

Она умерла дома на руках у своей мамы. И все младшие братья и сестра Романа все видели.

Сквозь слезы Роман все же признается, что в смерти матери, которая произошла 9 лет назад, они до сих пор обвиняют отца.

Он уверен, что если бы он был с мамой, она была бы еще жива. Но певец убежден, что уже никогда не сможет выразить свою обиду отцу.

"Я всегда, когда хожу в церковь, то ставлю свечку за маму и за его. Есть такое чувство, что его нет в живых", – поделился Скорпион.

Но тогда после смерти матери он еще больше разозлился на отца, ведь двух своих братьев, которым было 7 и 8 лет, соцслужбы хотели забрать в приют. Тогда мы договорились с сестрой, что она становится опекуном. Она тогда была после 9-10 класса и сразу вышла замуж ради этого.

Певец Роман Скорпион
Певец Роман Скорпион
Фото: facebook/roman.sckorpion

А вот Роман решил взять на себя финансовые вопросы. И по сей день он с концертами ездит по всей Украине без передышки, потому что не может иначе – ему нужно поставить на ноги их большую семью, ведь двое сестер и брат имеют уже своих детей. Но он до сих пор помогает всем и будет так делать сколько хватит жизни, потому что после смерти матери пообещал себе – станет тылом для всей семьи! Поэтому, когда его песню "Обниму" спели стадионы, он был вне себя от счастья.

Сейчас певец радуется, что его называют "младшей копией Олега Винника". И не исключает дуэт. Говорит, что это было бы интересно! Однако, смеется Роман, когда младшая сестра поставила на рингтон телефона песню Олега, то он немного возмутился. Спросил у нее, что это такое, а она сказала, что у нее настроение такое было и это бесплатно, потому и поставила.

В шоу-бизнесе возможно все. Когда мы так же первыми писали интервью с Олегом Винником, тогда о нем еще мало кто знал. Поэтому уже скоро, мы убеждены, засияет большая звезда Романа Скорпиона. По крайней мере, мы ему искренне этого желаем!

Тем временем Forbes назвал самого высокооплачиваемого украинского артиста.

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Источник: Сегодня
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