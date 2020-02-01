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"Начались боли": беременная девушка Илона Маска пожаловалась на здоровье

25-й неделе у певицы ухудшилось самочувствие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:07
Певица Граймс
Певица Граймс
Фото: Instagram

Возлюбленная основателя компании Tesla Илона Маска и канадская певица Клэр Буше (псевдоним Граймс) недавно опубликовала необычный снимок "прозрачного" живота. Оказалось, что знаменитость носит под сердцем ребенка генерального директора SpaceX.

Смотрите, как Илон Маск разбил стекло Cybertruck:

После всех слухов пара не скрывает беременность, а сама Клэр Буше и вовсе поделилась подробностями своего положения. Оказывается, что на 25-й неделе у нее появились осложнения и боли.

"Правда или нет?". Ха-ха. Ух ты, я начинаю плохо себя чувствовать. "Как ты справляешься с работой, будучи беременной?". Это довольно тяжелое испытание. У меня были осложнения в начале, второй триместр протекал нормально, но начались боли на 25-й неделе. Как я справилась с этим? Честно говоря, мне кажется, что была ужасно плохо подготовлена, потому что мою беременность стали обсуждать. Я просто не понимала, во что ввязалась", – написала певица на своей странице в Instagram.

Возлюбленная миллиардера попросила не обращать поклонников внимание на ее эмоциональные всплески, ведь к беременности, по ее словам, она не была готова.

Напомним, что ранее Илон Маск поделился амбициозным планом по высадке на Луну. Также ракету Falcon 9 использовали для космических похорон.

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